Звезда «Приключений Электроника рассказал о тайном общении с Василием Скромным

Актер Торсуев рассказал о тайном общении с коллегой по «Приключениям Электроника» Скромным
Владимир Торсуев
Владимир ТорсуевИсточник: кадр из фильма «Приключения Электроника»

Актер Владимир Торсуев признался, что в последние годы общался со своим коллегой по фильму «Приключения Электроника» Василием Скромным тайно. Торсуева цитирует NEWS.ru.

Причиной сохранения общения в тайне стала политическая ситуация — Скромный жил на Украине.

«Одесса — пока еще все-таки Украина. Он долгое время служил на украинских судах, там не поощряется связь с нами, я имею в виду со мной и братом», — сказал актер.

Василий Скромный в фильме «Приключения Электроника»

В последние два-три года, продолжил Торсуев, они со Скромным находили общих знакомых и могли общаться, не привлекая к себе внимания.

Также актер добавил, что друг перед смертью страдал от онкологического заболевания.