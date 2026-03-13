Звезда «Акушера» Панфилов рассказал о сложностях в воспитании детей

Актер Никита Панфилов, у которого уже подрастают сын Добрыня и дочь Аврора от предыдущих браков, откровенно рассказал о трудностях отцовства. Прошлой зимой возлюбленная, имя которой он скрывает, подарила ему третьего ребенка — дочь Афину. По словам артиста, он был уверен, что справится с малышкой играючи, но реальность оказалась иной, пишет Пятый канал.
Панфилов признался, что бессонные ночи выматывают настолько, что он иногда «делегирует ответственность» и уходит спать в другую комнату. К тому же характер Афины оказался суровым: она дерется, не хохочет и ведет себя как «воительница». Но главной проблемой стали мучительные для ребенка первые зубы.
Вместо традиционных гелей актер повез дочь к специалисту по физической реабилитации. Он рассказал, что кинезиолог за десять минут успокоил малышку, и той же ночью у нее прорезались сразу три зуба без боли. Панфилов признался, что раньше считал такие методы шарлатанством, но проверил их на себе — два года назад лечил сломанную руку.
Ранее Никита Панфилов объяснил популярность лысых актеров.