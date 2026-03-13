Звезда «Остаться в живых» бросил Голливуд и уехал жить в Италию

Мэттью Фокс признался, что у него теперь спокойная и размеренная жизнь
Мэттью Фокс
Источник: Legion-Media.ru

Мэттью Фокс дал редкий комментарий о своей нынешней жизни. Около десяти лет назад американский актер покинул Голливуд и переехал жить в Италию.

В недавнем выпуске шоу «Джимми Киммел в прямом эфире» звезда «Остаться в живых» рассказал, что ему нравится его новая жизнь. Актер также пытается выучить итальянский, но пока ему это дается с трудом. Он отмечает, что этот язык непростой.

Мэттью Фокс
Источник: кадр из сериала «Остаться в живых»

В Италии Фокс получил лицензию на управление частными самолетами. Актер признался, что в европейской авиации все говорят на английском, поэтому ему легко общаться с коллегами.

Мэттью Фокс прославился на весь мир после выхода сериала «Остаться в живых» в 2004 году. После успеха он решил взять перерыв в карьере, чтобы больше внимания уделять семье и детям.

Мэттью Фокс в сериале «Остаться в живых»
Мэттью Фокс в сериале «Остаться в живых»

«Я пропустил часть их детства, потому что все время был на съемках “Остаться в живых”, снимался в фильмах и занимался их продвижением. Это был подходящий момент, чтобы сделать шаг назад, остановиться и уделить внимание людям, которых я люблю и о которых забочусь больше всего на свете», — говорил он в интервью Variety.

Дети Фокса — 28-летняя Кайли и 25-летний Байрон — родились в его браке с итальянкой Маргаритой Рончи. Они женаты с 1992 года.

Актер сейчас не так часто снимается в кино, но недавно он принял участие в создании сериала «Река Мадисон», в котором рассказывается о семье из Нью-Йорка, переехавшей в долину Мэдисон-Ривер в Монтане после того, как в авиакатастрофе погибли двое их родственников. В проекте также появятся Мишель Пфайффер, Курт Рассел и Патрик Джей Адамс.

Премьера сериала «Река Мадисон» состоится 14 марта на Paramount+.