Путин поздравил Ирину Алферову с днем рождения

Ирина Алферова родилась 13 марта 1951 г. в Новосибирске. С 1993 г. по н. в. является актрисой московского Театра на Трубной (до 2023 г. — «Школа современной пьесы»). Зрительский успех Ирине Алферовой принесла одна из первых крупных ролей — Констанция Бонасье в приключенческой комедии «Д’Артаньян и три мушкетера» (1978, режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич). В общей сложности актриса снялась в более чем 40 фильмах и сериалах.