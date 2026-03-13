Путин поздравил Ирину Алферову с днем рождения

Президент пожелал актрисе здоровья и успехов
Ирина АлфероваИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил с 75-летним юбилеем актрису театра и кино, народную артистку России Ирину Алферову, отметив ее талант и творческую самоотдачу.

«Примите поздравления с юбилейным днем рождения. Вы по праву пользуетесь признанием коллег и искренней любовью публики. Они высоко ценят ваш талант, актерское мастерство, творческую самоотдачу», — говорится в послании главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

Путин пожелал Алферовой здоровья, успехов и всего наилучшего.

Ирина Алферова родилась 13 марта 1951 г. в Новосибирске. С 1993 г. по н. в. является актрисой московского Театра на Трубной (до 2023 г. — «Школа современной пьесы»). Зрительский успех Ирине Алферовой принесла одна из первых крупных ролей — Констанция Бонасье в приключенческой комедии «Д’Артаньян и три мушкетера» (1978, режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич). В общей сложности актриса снялась в более чем 40 фильмах и сериалах.