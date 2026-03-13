«Как они похожи»: в сети обсуждают новые фото Пересильд и Дмитриенко

Актриса и певец приняли участие в совместной фотосессии перед выходом хита «Силуэт»

В сети появились новые фото Анны Пересильд и Вани Дмитриенко. Фотограф Мария Ахметзянова показала снимки со звездами, которые она делала накануне выхода их совместной песни «Силуэт».

Анна Пересильд и Ваня Дмитриенко, фото: Мария Ахметзянова
«Прекрасные Анна Пересильд и Ваня Дмитриенко. Снято для промо песни “Силуэт”», — отметила фотограф.

В комментариях пользователи сети принялись обсуждать одну из популярных пар российского шоу-бизнеса. Многие отметили, что звезды внешне очень похожи.

«Как они похожи! Как будто брат и сестра», «Класснючие такие. Юность, ты прекрасна», «Они похожи, как брат и сестра, очень подходят друг другу. Счастья им», «Хорошики такие, не могу», «Точно как в песне у Вани: “Из тысячи людей я встретил свое отражение”», «Они же одинаковые», «Знаете, они так похожи».

О романе Анны Пересильд и Вани Дмитриенко заговорили в начале 2025 года после того, как актриса снялась в клипе музыканта на песню «Цветаева». В видеоролике они сыграли влюбленную пару.

Звезды часто выходили вместе в свет, но отказывались комментировать слухи о романе. Лишь осенью того же года они перестали скрывать свои отношения. Также Пересильд и Дмитриенко выпустили совместную песню «Силуэт».

Впрочем, многие не верят, что актриса и певец на самом деле вместе. Некоторые считают, что у них роман по контракту. Недавно Пересильд отреагировала на выпады хейтеров и эмоционально прокомментировала слухи о пиар-романе.

