Билли Айлиш ведет переговоры о своем кинодебюте

Артистка собирается дебютировать в фильме «Под стеклянным колпаком»
Билли АйлишИсточник: Legion-Media.ru

Билли Айлиш решила попробовать себя в большом кино. 11 марта несколько изданий сообщили, что 24-летняя артистка собирается дебютировать в экранизации режиссера Сары Полли классического романа Сильвии Плат 1963 года «Под стеклянным колпаком».

Хоть этот фильм и станет кинодебютом Айлиш, у певицы уже есть две премии «Оскар» за соавторство оригинальных песен для фильма «Барби» 2023 года и фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать» 2021 года, записанных совместно с ее братом и продюсером Финнеасом.

Что касается Полли, в 2022 году она выпустила фильм «Говорят женщины», за который получила «Оскар» за лучший адаптированный сценарий (картина также была номинирована на «Оскар» как лучший фильм).

Источник: Legion-Media.ru

«“Под стеклянным колпаком” — один из самых глубоких портретов, посвященных психическим заболеваниям. Это история о блестящей молодой художнице, которая сходит с ума. Это глубокое погружение в сознание человека, способного на многое, но постепенно деградирующего до ничтожества», — говорится в официальном описании романа.

По данным Deadline, Айлиш исполнит главную роль Эстер Гринвуд, которая борется с ментальными расстройствами после того, как устраивается на работу в журнал в Нью-Йорке. Издание также сообщило, что Джулия Стайлз, Кирстен Данст, Дакота Фаннинг и Фрэнки Шоу за последние 20 лет неоднократно пытались снять по роману фильм или телеадаптацию, но безуспешно.