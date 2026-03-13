Николь Кидман дала первый комментарий о разводе с Китом Урбаном

Николь Кидман впервые прокомментировала свой разрыв с Китом Урбаном после подачи заявления о разводе в сентябре 2025 года. 58-летняя актриса дала большое интервью изданию Variety, в котором рассказала о предстоящем продолжении фильма «Практическая магия», сериале «Скарпетта» и, конечно, своей личной жизни за последний год.
«У меня все хорошо, потому что я всегда буду двигаться к лучшему, — уверенно заявила Николь. — Я благодарна за свою семью, за то, что мы сохраняем ее такой, какая она есть, и идем вперед. Все остальное я не обсуждаю из уважения. Я остаюсь в позиции: “Мы — семья”, и мы будем ею и дальше. Меня интересуют только мои прекрасные девочки, мои дорогие, которые внезапно стали женщинами».
Кидман и Урбан познакомились в 2005-м и поженились через год. У них две дочери: 17-летняя Сандей Роуз и 15-летняя Фейт Маргарет.
