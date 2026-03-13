Лукашенко поздравил Ирину Алферову с днем рождения

Белорусский президент отметил, что творчество актрисы способствует укреплению дружбы Белоруссии и РФ
Ирина Алферова
Ирина АлфероваИсточник: Legion-Media.ru

МИНСК, 13 марта. /ТАСС/. Белорусские зрители знают и ценят народную артистку РФ Ирину Алферову как талантливую актрису, чье творчество способствует укреплению дружбы и сотрудничества между двумя странами. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, поздравляя Алферову с днем рождения.

По словам белорусского лидера, будучи удивительно яркой и многогранной личностью, Алферова блестяще проявила свое дарование в театре и кино. Лукашенко подчеркнул, что созданные ею запоминающиеся образы стали для миллионов поклонников идеалом женственности и красоты, снискали настоящую народную любовь. «Белорусские зрители знают и ценят вас как талантливую актрису, чье творчество способствует укреплению дружбы и сотрудничества между нашими странами», — приводит текст поздравления пресс-служба президента.

Глава республики пожелал народной артистке доброго здоровья, вдохновения, счастья и благополучия.

13 марта исполняется 75 лет народной артистке РФ Ирине Алферовой.