Лукашенко поздравил Ирину Алферову с днем рождения

МИНСК, 13 марта. /ТАСС/. Белорусские зрители знают и ценят народную артистку РФ Ирину Алферову как талантливую актрису, чье творчество способствует укреплению дружбы и сотрудничества между двумя странами. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, поздравляя Алферову с днем рождения.
По словам белорусского лидера, будучи удивительно яркой и многогранной личностью, Алферова блестяще проявила свое дарование в театре и кино. Лукашенко подчеркнул, что созданные ею запоминающиеся образы стали для миллионов поклонников идеалом женственности и красоты, снискали настоящую народную любовь. «Белорусские зрители знают и ценят вас как талантливую актрису, чье творчество способствует укреплению дружбы и сотрудничества между нашими странами», — приводит текст поздравления пресс-служба президента.
Глава республики пожелал народной артистке доброго здоровья, вдохновения, счастья и благополучия.
13 марта исполняется 75 лет народной артистке РФ Ирине Алферовой.