Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Умер работавший с Тарковским кинорежиссер Пеэтер Симм

Ему было 73 года
Свеча
СвечаИсточник: Unsplash

ВИЛЬНЮС, 13 марта. /ТАСС/. Известный советский и эстонский кинорежиссер Пеэтер Симм, работавший с Андреем Тарковским, умер 12 марта в возрасте 73 лет. Об этом сообщил портал Delfi.

По его информации, на протяжении нескольких последних лет он боролся с онкологическим заболеванием.

Симм родился 24 февраля 1953 года. В середине 1970-х годов он начал работать ассистентом режиссера на студии «Таллинфильм». Его дебютной полнометражной картиной стал фильм «Что посеешь…» (1981), который считается одной из значимых работ эстонского кино.

Симм вместе с режиссером Пеэтером Урбла и оператором Арво Ихо входил в творческое трио, которое в 1977 году под руководством выдающегося мастера мирового кино Андрея Тарковского создало киноальманах «Гадание на ромашке». Помимо полнометражных фильмов, Симм снял более десятка документальных картин и поставил несколько театральных спектаклей.