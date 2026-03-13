Умер работавший с Тарковским кинорежиссер Пеэтер Симм

ВИЛЬНЮС, 13 марта. /ТАСС/. Известный советский и эстонский кинорежиссер Пеэтер Симм, работавший с Андреем Тарковским, умер 12 марта в возрасте 73 лет. Об этом сообщил портал Delfi.
По его информации, на протяжении нескольких последних лет он боролся с онкологическим заболеванием.
Симм родился 24 февраля 1953 года. В середине 1970-х годов он начал работать ассистентом режиссера на студии «Таллинфильм». Его дебютной полнометражной картиной стал фильм «Что посеешь…» (1981), который считается одной из значимых работ эстонского кино.
Симм вместе с режиссером Пеэтером Урбла и оператором Арво Ихо входил в творческое трио, которое в 1977 году под руководством выдающегося мастера мирового кино Андрея Тарковского создало киноальманах «Гадание на ромашке». Помимо полнометражных фильмов, Симм снял более десятка документальных картин и поставил несколько театральных спектаклей.