Безруков погасил долг по штрафам ГИБДД

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Народный артист России Сергей Безруков погасил долг более чем на 20 тысяч рублей по штрафам за нарушения правил дорожного движения, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
Ранее РИА Новости со ссылкой на материалы судебных приставов сообщало, что Безруков скопил долги по штрафам ГИБДД, на него было возбуждено 21 исполнительное производство, а общая сумма задолженности составляла более 21,7 тысячи рублей.
«Задолженность погашена», — сказал собеседник агентства.
Кроме того, как следует из материалов приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости, на 12 марта за артистом не значится неоконченных исполнительных производств о взыскании задолженности.
Народный артист России Безруков известен как актер благодаря сериалам «Бригада», «Мастер и Маргарита» и другим, как продюсер — в том числе по проектам «Реальная сказка», «После тебя», «Нищеброды». Является обладателем ордена «За заслуги в культуре и искусстве», премий «Золотой орел» и других наград.