Домогаров поделился впечатлениями от съемок в фильме своего сына

Народный артист назвал работу особенной и рассказал, что Александр Домогаров-младший пытался называть его именем персонажа, иногда сбиваясь на слово «папа»
Александр Домогаров и Александр Домогаров-мл.Источник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Народный артист России Александр Домогаров признался, что работа на съемочной площадке фильма «Отель "У погибшего альпиниста"», режиссером которого выступил его сын Александр Домогаров-младший, стала для него особенной. Об этом актер рассказал в беседе с ТАСС.

«У нас было всего два съемочных дня, и это было очень трогательно. Он пытался называть меня именем персонажа, иногда сбиваясь на слово “папа”, и вся группа невольно улыбалась», — рассказал Домогаров.

По словам актера, он наблюдал за созданием картины с самого начала — еще на этапе появления идеи и подготовки сценария.

«Рождение и начало этой картины проходило у меня на глазах, с момента, когда Саша только озвучил “Отель "У погибшего альпиниста"”. Он делился мыслями, показывал варианты сценария и свои домашние раскадровки», — отметил артист.

Александр ДомогаровИсточник: Legion-Media.ru

Домогаров подчеркнул, что особенно гордится тем, как складывается профессиональный путь его сына. «Горжусь тем, что до всего, что у него сейчас в профессии есть, он дошел сам, своими силами, своими ошибками и “шишками”, без телефонных и личных протекций», — сказал актер.

В фильме Домогаров исполнил эпизодическую роль. По его словам, он сознательно советовал сыну приглашать на ключевые роли других артистов, чтобы тот получил опыт работы с мастерами высокого уровня. Актер выразил надежду, что у команды фильма, которая уже работает вместе над третьим проектом, все получится и картина будет успешной.