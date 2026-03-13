Режиссер Кот: российской культуре необходимо избавляться от западных ориентиров

Культурная сфера нуждается в системной поддержке проектов, направленных на духовную составляющую и традиционные ценности, отметил режиссер
Юрий КотИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Российская культурная среда должна постепенно уходить от западных ориентиров и возвращаться к собственным национальным и духовным истокам. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал журналист, телеведущий и режиссер Юрий Кот.

«Наш кинематограф переживает сложные времена, когда он еще не перестал быть ориентированным на Голливуд, условно, бездушный Голливуд во многом. Но и все еще не вернулся к своим каким-то истокам», — сказал Кот.

По его словам, культурное пространство России долгое время формировалось под влиянием идей, ориентированных на западные модели.

«Раньше выстраивалась идентичность на нерусскости. То есть, если ты хотел состояться в культуре, ты обязательно должен был сделать что-нибудь такое нерусское. А еще лучше — антирусское», — отметил режиссер.

При этом режиссер считает, что культурная сфера нуждается в системной поддержке проектов, ориентированных на духовную составляющую и традиционные ценности.

«Надо просто системно подходить, поддерживать прежде всего те проекты, которые ориентированы на духовную составляющую», — подчеркнул Кот.