Режиссер Кот: российской культуре необходимо избавляться от западных ориентиров

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Российская культурная среда должна постепенно уходить от западных ориентиров и возвращаться к собственным национальным и духовным истокам. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал журналист, телеведущий и режиссер Юрий Кот.
«Наш кинематограф переживает сложные времена, когда он еще не перестал быть ориентированным на Голливуд, условно, бездушный Голливуд во многом. Но и все еще не вернулся к своим каким-то истокам», — сказал Кот.
По его словам, культурное пространство России долгое время формировалось под влиянием идей, ориентированных на западные модели.
«Раньше выстраивалась идентичность на нерусскости. То есть, если ты хотел состояться в культуре, ты обязательно должен был сделать что-нибудь такое нерусское. А еще лучше — антирусское», — отметил режиссер.
При этом режиссер считает, что культурная сфера нуждается в системной поддержке проектов, ориентированных на духовную составляющую и традиционные ценности.
«Надо просто системно подходить, поддерживать прежде всего те проекты, которые ориентированы на духовную составляющую», — подчеркнул Кот.