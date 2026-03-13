Названы самые популярные хорроры у россиян

Согласно аналитике платформы, в период с 11 февраля по 11 марта число просмотров фильмов жанра хоррор увеличилось на 23% по сравнению с предыдущим месяцем. Эксперты связывают рост интереса с выходом крупных кинофраншиз и видеоигр в тематике ужасов, а также с расширением каталога стриминговых сервисов новыми релизами.