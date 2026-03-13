Ричмонд
Названы самые популярные хорроры у россиян

В их число вошли фильмы «Голосовой помощник» и «Дракула», отмечается в исследовании онлайн-кинотеатра «Кион»
Кадр из фильма «Дракула»
Кадр из фильма «Дракула»

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Самыми популярными хоррорами у россиян стали фантастический триллер «Голосовой помощник» и фильм «Дракула». Об этом свидетельствуют результаты исследования онлайн-кинотеатра «Кион», имеющиеся в распоряжении ТАСС.

«В честь мистической даты, пятницы 13-го, онлайн-кинотеатр “КИОН” проанализировал зрительские предпочтения и выяснил, как аудитория смотрит ужасы. Самыми популярными представителями “страшных” жанров на платформе за последний месяц стали: российский фантастический триллер “Голосовой помощник”, мелодрама Люка Бессона “Дракула”», — говорится в сообщении.

Кадр из фильма «Голосовой помощник»
Кадр из фильма «Голосовой помощник»

Согласно аналитике платформы, в период с 11 февраля по 11 марта число просмотров фильмов жанра хоррор увеличилось на 23% по сравнению с предыдущим месяцем. Эксперты связывают рост интереса с выходом крупных кинофраншиз и видеоигр в тематике ужасов, а также с расширением каталога стриминговых сервисов новыми релизами.

Помимо «Голосового помощника» и «Дракулы», в число наиболее востребованных фильмов вошли французский хоррор «Спуск в бездну», экшн-триллеры «Из глубины» и «Охота на волков», а также канадский детективный триллер «Собиратель душ».

Кадр из фильма «Из глубины»
Кадр из фильма «Из глубины»

Как показал анализ аудитории, фильмы ужасов и триллеры смотрят представители всех категорий зрителей, однако небольшое преимущество сохраняется за мужчинами — они составляют 53% аудитории жанра, тогда как женщины — 47%. Наиболее активно хорроры смотрят зрители в возрасте 25−34 и 35−44 лет.