Индийские сказки с Ходченковой и Цыгановым: зачем смотреть фильм «Жемчуг»

Почему музыкальному драмеди «Жемчуг» с усатым Евгением Цыгановым в тюрбане, танцующей в сари Светланой Ходченковой и съемками в солнечной Индии не хватает цельности и огня, разбираемся в рецензии Кино Mail
Рита Железнякова
Редактор Кино Mail, кинообозреватель

О чем фильм «Жемчуг»

В морозном Ханты-Мансийске живет девочка Марта (Дарья Полунеева), всей душой влюбленная в Индию. Мама ее умерла, а бабушка (Эра Зиганшина) не может оформить опекунство из-за старой судимости за растрату. Поэтому Марта обитает в детском доме, вдохновенно придумывая для себя и других сказки про папу – индийского принца.

У богатой московской пары – свои проблемы. Серая мышь Елена (Светлана Ходченкова) переживает из-за измен мужа, топ-менеджера Романа (Евгений Цыганов), который встречается с зажигательной любительницей спа (Ирина Пегова). Чтобы создать видимость семьи, они решают усыновить сироту из Сибири. Так веселая Марта оказывается в стеклянном особняке на Рублевке.

Зачем смотреть

Кадр из фильма «Жемчуг»

Впервые «Жемчуг» показали на фестивале «Окно в Европу 2025», где фильм забрал сразу несколько второстепенных наград – и это показательно. История о приключениях миллионерши из трущоб – безмерно обаятельное, но немного разболтанное кино.

Из несомненных плюсов – актерская работа Дарьи Полунеевой, которая не только потрясающе точно транслирует реакции эмоционально стабильного подростка, но и отлично танцует под индийскую музыку. На фоне нервных взрослых ее выдумщица Марта – образец душевного спокойствия и человеческой адекватности. Юная актриса затмевает даже звездную Ходченкову, слишком сдержанную в роли глубоко несчастной и вечно мерзнущей снежной королевы.

Кадр из фильма «Жемчуг»

Режиссер Тина Баркалая с удовольствием играет в игру «холодно-горячо». Ледяная героиня Ходченковой контрастирует с аппетитной Пеговой. Витальная Марта, которая любит все с «блестючками», выглядит чужеземной принцессой в замороженном царстве, откуда по капле утекает человеческое тепло.

Самая притягательная часть фильма – это солнечная, яркая Индия, куда семейство едет, чтобы воплотить мечту Марты в жизнь. Хотелось бы сказать, что там лед и тронется, и московские герои немного оттают. Но это произойдет только в финальном болливудском танце под Таню Буланову – и вот бы весь фильм был таким красочным, темпераментным и ироничным.

Почему можно не смотреть

Кадр из фильма «Жемчуг»

Фантазии девочки Марты о солнечной Индии похожи на зрительские фантазии о фильме «Жемчуг». У героини-то мечта сбылась, укрепив ее в здоровом эскапизме, а вот зрителям одного танцевального буйства может показаться маловато. Как говорится, ожидание: страсти, веселье, танцы и наряды цвета куркумы. Реальность: разлад семьи на грани распада и попытка оживить снулые рублевские будни.

«Жемчуг» словно создан из отдельных кусков: драма про кризис в отношениях никак не слепляется с историей мечтательной девочки. Нерасшифрованным остается и образ живой лисы – которая выбегает из совсем другой, магической реальности. А куда направить героев после их путешествия и эмоциональной встряски, авторы так и не определились. Главная героиня останется ровно в том состоянии, в котором мы ее застали в начале: со своими индийскими сказками.