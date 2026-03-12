«Трата времени»: член жюри «Оскара» не посмотрел и половины фильмов-номинантов

«Я не видел и половины номинированных фильмов, да мне это и не нужно, потому что мое время слишком ценно для траты его на просмотр фильмов, за которые, как я знаю, я бы никогда не проголосовал (не говоря уже о том, чтобы досматривать их)», — написал режиссер.