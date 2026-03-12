Екатерина Климова поделилась новыми снимками со своей десятилетней дочерью Беллой. Актриса рассказала, что наследница тайно взяла ее телефон и сама сделала множество своих селфи.
Белла запечатлела свое отражение в зеркале. Девочка при этом показывала забавные рожицы.
«Пупсика вам в ленту! А у вас бывает такое: открываешь свой телефон, заходишь в раздел фото, а там эти детские рожицы?» — поинтересовалась 48-летняя актриса.
Поклонники рассказали, что они восхищаются младшей дочерью Климовой.
«Как же я очень люблю эту талантливую девочку», «Такая классная», «Очаровательная девочка», «До чего же милое создание», «Артистка», «Ну лапушка какая, актриса растет», «Гены отца и мамы. Талантливая девочка», «Екатерина, дочка у вас актрисой растет. Такая милая», — писали они в комментариях.
Екатерина Климова родила Беллу в 2015 году в браке с актером Гелой Месхи. Спустя четыре года после этого звезды расстались, но сохранили дружеские отношения.
У артистки также есть 24-летняя дочь Елизавета Хорошилова от первого мужа, ювелира Ильи Хорошилова. Во втором браке с Игорем Петренко у нее родились два сына. Сейчас Матвею 19 лет, а Корнею — 17.