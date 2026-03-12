Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Екатерина Климова показала забавные фото 10-летней дочери от Гелы Месхи

Актриса рассказала, что обнаружила в своем телефоне новые фото дочери Беллы
Екатерина Климова на премии «Золотой орел 2026», фото: пресс-служба
Екатерина Климова на премии «Золотой орел 2026», фото: пресс-служба

Екатерина Климова поделилась новыми снимками со своей десятилетней дочерью Беллой. Актриса рассказала, что наследница тайно взяла ее телефон и сама сделала множество своих селфи.

Белла запечатлела свое отражение в зеркале. Девочка при этом показывала забавные рожицы.

Дочь Екатерины Климовой и Гелы Месхи, фото: соцсети
Дочь Екатерины Климовой и Гелы Месхи, фото: соцсети

«Пупсика вам в ленту! А у вас бывает такое: открываешь свой телефон, заходишь в раздел фото, а там эти детские рожицы?» — поинтересовалась 48-летняя актриса.

Поклонники рассказали, что они восхищаются младшей дочерью Климовой.

Дочь Екатерины Климовой и Гелы Месхи, фото: соцсети
Дочь Екатерины Климовой и Гелы Месхи, фото: соцсети

«Как же я очень люблю эту талантливую девочку», «Такая классная», «Очаровательная девочка», «До чего же милое создание», «Артистка», «Ну лапушка какая, актриса растет», «Гены отца и мамы. Талантливая девочка», «Екатерина, дочка у вас актрисой растет. Такая милая», — писали они в комментариях.

Дочь Екатерины Климовой и Гелы Месхи, фото: соцсети
Дочь Екатерины Климовой и Гелы Месхи, фото: соцсети

Екатерина Климова родила Беллу в 2015 году в браке с актером Гелой Месхи. Спустя четыре года после этого звезды расстались, но сохранили дружеские отношения.

У артистки также есть 24-летняя дочь Елизавета Хорошилова от первого мужа, ювелира Ильи Хорошилова. Во втором браке с Игорем Петренко у нее родились два сына. Сейчас Матвею 19 лет, а Корнею — 17.

До этого Екатерина Климова показала, как Белла ходит на высоких каблуках. Позже актриса показала новые фото с четырьмя детьми. 