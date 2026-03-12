Елизавета Боярская 8 марта посетила 16-ю церемонию вручения премии «Фигаро». Мероприятие прошло в Театре имени Андрея Миронова в Санкт-Петербурге.
40-летняя актриса сообщила, что приехала на церемонию вместе с мужем Максимом Матвеевым и своей свекровью Людмилой. Звезда «Триггера» получил награду в номинации «“Лучший из лучших” за блистательное исполнение ролей на российской театральной сцене и в кинематографе».
Боярская призналась, что очень рада за супруга. Она отметила, что вместе со свекровью поддерживала Матвеева в этот приятный вечер.
«Такие события дарят редкие и важные встречи с коллегами, которых не видишь годами, и напоминают о том, какая у нас удивительная, прекрасная профессия», — высказалась звезда.
Также она разместила видео с Александром Олешко, который вручал награду Матвееву. Звезда «Папиных дочек» назвал коллегу «журнальным красавцем».
«Он актер, у которого есть собственный почерк, свое высказывание в каждой роли. У него есть не только мужская, но и творческая красота. Именно таким был и Андрей Миронов», — добавил Олешко.
А вот Матвеев признался, что посвятил свою награду учителю и мастеру Игорю Золотовицкому. Актер окончил его курс в Школе-студии МХАТ. Игорь Яковлевич ушел из жизни 14 января 2026 года. Матвеев очень переживал из-за скоропостижного ухода своего учителя.
«Странные ощущения, когда получаешь премию не за конкретную роль, а за череду ролей. За заслуги, получается… Дожили. Думаю, в таких случаях нужно говорить спасибо тем людям, благодаря которым в этой самой событийной точке оказался! Их много, всех люблю… Но эту премию я посвятил Игорю Яковлевичу Золотовицкому, моему мастеру», — заявил Матвеев.
Ранее Матвеев ответил хейтерам, критикующим его стиль.