Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Боярская поддержала мужа на театральной премии: «Радовались вместе с его мамой»

Актриса сообщила, что Максим Матвеев стал лауреатом премии «Фигаро»
Максим Матвеев и Елизавета Боярская
Максим Матвеев и Елизавета Боярская

Елизавета Боярская 8 марта посетила 16-ю церемонию вручения премии «Фигаро». Мероприятие прошло в Театре имени Андрея Миронова в Санкт-Петербурге.

40-летняя актриса сообщила, что приехала на церемонию вместе с мужем Максимом Матвеевым и своей свекровью Людмилой. Звезда «Триггера» получил награду в номинации «“Лучший из лучших” за блистательное исполнение ролей на российской театральной сцене и в кинематографе».

Максим Матвеев, фото: соцсети
Максим Матвеев, фото: соцсети

Боярская призналась, что очень рада за супруга. Она отметила, что вместе со свекровью поддерживала Матвеева в этот приятный вечер.

«Такие события дарят редкие и важные встречи с коллегами, которых не видишь годами, и напоминают о том, какая у нас удивительная, прекрасная профессия», — высказалась звезда.

Александр Олешко и Максим Матвеев, фото: соцсети
Александр Олешко и Максим Матвеев, фото: соцсети

Также она разместила видео с Александром Олешко, который вручал награду Матвееву. Звезда «Папиных дочек» назвал коллегу «журнальным красавцем».

«Он актер, у которого есть собственный почерк, свое высказывание в каждой роли. У него есть не только мужская, но и творческая красота. Именно таким был и Андрей Миронов», — добавил Олешко.

А вот Матвеев признался, что посвятил свою награду учителю и мастеру Игорю Золотовицкому. Актер окончил его курс в Школе-студии МХАТ. Игорь Яковлевич ушел из жизни 14 января 2026 года. Матвеев очень переживал из-за скоропостижного ухода своего учителя.

Максим Матвеев, фото: соцсети
Максим Матвеев, фото: соцсети

«Странные ощущения, когда получаешь премию не за конкретную роль, а за череду ролей. За заслуги, получается… Дожили. Думаю, в таких случаях нужно говорить спасибо тем людям, благодаря которым в этой самой событийной точке оказался! Их много, всех люблю… Но эту премию я посвятил Игорю Яковлевичу Золотовицкому, моему мастеру», — заявил Матвеев.

Ранее Матвеев ответил хейтерам, критикующим его стиль. 