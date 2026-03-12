«Странные ощущения, когда получаешь премию не за конкретную роль, а за череду ролей. За заслуги, получается… Дожили. Думаю, в таких случаях нужно говорить спасибо тем людям, благодаря которым в этой самой событийной точке оказался! Их много, всех люблю… Но эту премию я посвятил Игорю Яковлевичу Золотовицкому, моему мастеру», — заявил Матвеев.