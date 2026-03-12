Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Николь Кидман рассказала о худшем поцелуе на съемках

Актриса Кидман пожаловалась на актера Скарсгарда, съевшего фалафель перед сценой поцелуя
Николь Кидман
Николь КидманИсточник: Legion-Media.ru

Обладательница премии «Оскар» Николь Кидман рассказала о худшем поцелуе на съемках в своей карьере. 58-летнюю звезду, появившуюся в последнем выпуске подкаста Las Culturistas, цитирует Daily Mail.

По словам знаменитости, этот поцелуй произошел между ней и Александром Скарсгардом на съемках сериала «Большая маленькая ложь» в 2017 году. Она призналась, что перед этими сценами Скарсгард съел сэндвич с фалафелем, запах которого она не переносит.

«Я думала: “Нет, нет, нет, Алекс. Я должна быть влюблена в тебя и целовать тебя — убери фалафель сейчас же”», — вспоминает она.

После съемки сцены актриса потребовала, чтобы он больше не ел фалафель перед интимными эпизодами.

«Неприятный запах изо рта меня не возбуждает. Ты можешь быть самым потрясающим парнем на свете, но если подходишь ко мне с неприятным запахом изо рта, я откажу», — заверила звезда..

Актриса также добавила, что почувствовала «облегчение», когда временно потеряла обоняние после перенесенной коронавирусной инфекции.

«Наконец-то я была свободна», — посмеялась она.

Ранее Николь Кидман впечатлила поклонников снимками в ванне.