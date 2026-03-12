Ричмонд
Дженнифер Лопес рассказала о жизни после развода с Беном Аффлеком

Артистка призналась, что стала больше доверять себе
Бен Аффлек Дженнифер Лопес
Бен Аффлек Дженнифер ЛопесИсточник: Legion-Media

Дженнифер Лопес подробно рассказала о жизни после развода с Беном Аффлеком. Певица призналась, что наконец чувствует себя «свободной» и счастливой — почти через два года после расставания в августе 2024‑го.

«Я в своей счастливой эпохе. Впервые в жизни я чувствую, что свободна, сама по себе. И это действительно приятно», — цитирует ее Page Six.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек
Дженнифер Лопес и Бен АффлекИсточник: Соцсети

Артистка призналась, что почти не знала такого ощущения с ранней молодости, и добавила, что научилась меньше «давить на себя».

«Я стала больше доверять и ценить себя, вместо того чтобы быть слишком строгой и постоянно что‑то доказывать», — добавила она.

После разрыва Лопес взяла годовой перерыв в карьере. Приоритетом стали дети — 18‑летние близнецы Макс и Эмме от брака с Марком Энтони. Развод с Аффлеком стал для артистки четвертым за 27 лет.

Ранее Дженнифер Лопес поделилась редкими кадрами с детьми в честь их 18-летия.