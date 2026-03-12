Линдси Лохан с семьей покинула Дубай из-за конфликта между США и Ираном

Линдси Лохан долгие годы живет в Дубае, куда переехала из Америки. Здесь она познакомилась со своим мужем, арабским бизнесменом Бадером Шаммасом.
Однако на днях 39-летняя актриса вместе с семьей была вынуждена покинуть ОАЭ из-за обострившейся ситуации на Ближнем Востоке.
В начале марта Америка совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана под названием «Эпическая ярость». В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по американским авиабазам на Ближнем Востоке, в том числе в Объединенных Арабских Эмиратах.
«Линдси чувствовала себя в Дубае очень комфортно и сохраняла спокойствие и в других стрессовых ситуациях, таких как пандемия коронавируса. Но сейчас там многое происходит. Семья находится в постоянном контакте. Она в безопасности. Это по-прежнему пугающее время для всех, включая Линдси», — высказался инсайдер.
Позже Лохан вышла на связь с поклонниками и сообщила, что с ней и ее близкими все хорошо. Она призналась, что молится о том, чтобы в мире все стабилизировалось.
Напомним, Линдси Лохан познакомилась с Бадером Шаммасом в 2019 году. В июне 2022-го они официально стали мужем и женой. Еще спустя год у пары родился сын Луаи.
