Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Линдси Лохан с семьей покинула Дубай из-за конфликта между США и Ираном

Актриса сообщила, что сейчас находится в безопасности
Линдси Лохан
Линдси ЛоханИсточник: Legion-Media.ru

Линдси Лохан долгие годы живет в Дубае, куда переехала из Америки. Здесь она познакомилась со своим мужем, арабским бизнесменом Бадером Шаммасом.

Однако на днях 39-летняя актриса вместе с семьей была вынуждена покинуть ОАЭ из-за обострившейся ситуации на Ближнем Востоке.

Линдси Лохан с мужем и сыном
Линдси Лохан с мужем и сыномИсточник: Legion-Media.ru

В начале марта Америка совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана под названием «Эпическая ярость». В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по американским авиабазам на Ближнем Востоке, в том числе в Объединенных Арабских Эмиратах.

«Линдси чувствовала себя в Дубае очень комфортно и сохраняла спокойствие и в других стрессовых ситуациях, таких как пандемия коронавируса. Но сейчас там многое происходит. Семья находится в постоянном контакте. Она в безопасности. Это по-прежнему пугающее время для всех, включая Линдси», — высказался инсайдер.

Позже Лохан вышла на связь с поклонниками и сообщила, что с ней и ее близкими все хорошо. Она призналась, что молится о том, чтобы в мире все стабилизировалось.

Напомним, Линдси Лохан познакомилась с Бадером Шаммасом в 2019 году. В июне 2022-го они официально стали мужем и женой. Еще спустя год у пары родился сын Луаи.

Ранее Линдси Лохан опубликовала редкие фото с мужем и сыном.