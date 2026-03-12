Николь Кидман впечатлила поклонников снимками в ванне

Николь Кидман впечатлила поклонников свежими снимками из новой фотосессии для Variety, на одном из которых она позирует в пустой ванне. Для провокационного кадра актриса наделу большую белую рубашку, прозрачные колготки и туфли на высоком каблуке.
Публика пришла в полный восторг, увидев фото Кидман. Фанаты уверены: актриса, пережив расставание с мужем Китом Урбаном, начала свою прайм-эру, ведь она никогда не выглядела так хорошо, как сейчас.
Ранее стало известно, что Николь Кидман доверила друзьям поиск идеального спутника жизни.