Николь Кидман впечатлила поклонников снимками в ванне

Актриса показала кадры фотосессии, сделанной в ванной комнате

Николь Кидман впечатлила поклонников свежими снимками из новой фотосессии для Variety, на одном из которых она позирует в пустой ванне. Для провокационного кадра актриса наделу большую белую рубашку, прозрачные колготки и туфли на высоком каблуке.

Николь Кидман / фото: соцсети
Николь Кидман / фото: соцсети

Публика пришла в полный восторг, увидев фото Кидман. Фанаты уверены: актриса, пережив расставание с мужем Китом Урбаном, начала свою прайм-эру, ведь она никогда не выглядела так хорошо, как сейчас.

Ранее стало известно, что Николь Кидман доверила друзьям поиск идеального спутника жизни.