60-летняя Элизабет Херли восхитила публику, повторив свой образ 27-летней давности

60‑летняя актриса посетила светское мероприятие в Индии, выбрав платье от Versace, — именно в нем она произвела фурор на ежегодном модном балу в Нью‑Йорке в 1999 году. Атласное черное платье с открытой спиной и глубоким декольте, разрезом до бедра и розово‑оранжевой бисерной отделкой в центральной части лифа поразило поклонников артистки.