60-летняя Элизабет Херли восхитила публику, повторив свой образ 27-летней давности

Актриса посетила светское мероприятие в Индии

Элизабет Херли вышла в свет в откровенном платье, которое надевала 27 лет назад. Она вернулась к своему образу с Met Gala и поделилась снимками в своих социальных сетях.

Элизабет Херли, фото: соцсети
Элизабет Херли, фото: соцсети

60‑летняя актриса посетила светское мероприятие в Индии, выбрав платье от Versace, — именно в нем она произвела фурор на ежегодном модном балу в Нью‑Йорке в 1999 году. Атласное черное платье с открытой спиной и глубоким декольте, разрезом до бедра и розово‑оранжевой бисерной отделкой в центральной части лифа поразило поклонников артистки.

«Нет, серьезно, какой эликсир молодости ты пьешь?», «По‑моему, ты выглядишь только лучше с годами», «Пожалуйста, скажи, что это подтяжка лица, мне надо верить в чудо», «Как хорошее вино», «Просто невероятно», — оставили восхищенные комментарии поклонники звезды.

Ранее Элизабет Херли выложила фото в купальнике.