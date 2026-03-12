Ричмонд
Актриса Мария Машкова опубликовала фото с 14-летней дочерью
В сети появились редкие фото повзрослевшей внучки Машкова, живущей в США
В сети появились редкие фото повзрослевшей внучки народного артиста России Владимира Машкова, живущей в США. Мать девушки публично поздравила ее с днем рождения.

Актриса Мария Машкова посвятила Александре пост в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), показав семейные снимки. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

«14! Моя рок-звезда, моя душа, моя нежность! Аля», — написала звезда сериала «Не родись красивой».

Ранее Мария Машкова поделилась кадрами с мужем и дочерью.