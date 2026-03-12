Рената Литвинова раскритиковала новые американские и британские сериалы. 59-летняя актриса сообщила, что недавно посмотрела проекты «Молодой Шерлок» и «Американская история любви» и была разочарована.
«Один пустой и мелко настриженный (это я про монтаж), что непонятно, зачем это снимали на видео — можно было бы сделать из фотографий нарезку. Ни уму, ни сердцу — не смогла досмотреть даже серию. Второй — невозможно слушать диалоги — просто неловко, кто такую пошлую бредятину пишет. Не советую», — высказалась звезда.
Актриса призналась, что также пересмотрела советские сериалы — «Тихий Дон», «Угрюм-река», «Тени исчезают в полдень». Она подчеркнула, что отечественные проекты намного лучше современных американских сериалов. Литвинова также отметила, что в советских картинах показаны образы русских красавиц, которые умели беззаветно любить, за что и были погублены.
Рената Литвинова с 2022 года живет в Париже. Она эмигрировала в столицу Франции после начала спецоперации на Украине. В Европе актриса участвует в модных показах и ставит авторские спектакли.