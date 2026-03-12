«Один пустой и мелко настриженный (это я про монтаж), что непонятно, зачем это снимали на видео — можно было бы сделать из фотографий нарезку. Ни уму, ни сердцу — не смогла досмотреть даже серию. Второй — невозможно слушать диалоги — просто неловко, кто такую пошлую бредятину пишет. Не советую», — высказалась звезда.