Следующая церемония премии «Золотой глобус» пройдет 10 января 2027 года

НЬЮ-ЙОРК, 12 марта. /ТАСС/. Следующая, 84-я по счету церемония награждения американской премии «Золотой глобус» пройдет 10 января 2027 года. Об этом сообщили организаторы премии.
«Шоу будет транслироваться в прямом эфире в воскресенье, 10 января 2027 года, на телеканале CBS», — указывается в сообщении на сайте «Золотого глобуса».
Ведущим церемонии третий год подряд станет актриса и стендап-комик Никки Глейзер.
Премия «Золотой глобус», ежегодно присуждаемая Ассоциацией иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде, по престижности уступает в США лишь «Оскару». Награда вручается по итогам прошедшего года более чем в двух десятках категорий, охватывающих кинематограф и телевидение.