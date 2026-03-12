Ричмонд
Следующая церемония премии «Золотой глобус» пройдет 10 января 2027 года

Ведущим третий год подряд станет актриса и стендап-комик Никки Глейзер
Золотой глобус
Золотой глобусИсточник: Legion-Media.ru

НЬЮ-ЙОРК, 12 марта. /ТАСС/. Следующая, 84-я по счету церемония награждения американской премии «Золотой глобус» пройдет 10 января 2027 года. Об этом сообщили организаторы премии.

«Шоу будет транслироваться в прямом эфире в воскресенье, 10 января 2027 года, на телеканале CBS», — указывается в сообщении на сайте «Золотого глобуса».

Ведущим церемонии третий год подряд станет актриса и стендап-комик Никки Глейзер.

Премия «Золотой глобус», ежегодно присуждаемая Ассоциацией иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде, по престижности уступает в США лишь «Оскару». Награда вручается по итогам прошедшего года более чем в двух десятках категорий, охватывающих кинематограф и телевидение.