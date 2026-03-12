Ректор Гнесинки назвал нездоровым обсуждение отсутствия РФ на Венецианской биеннале

«Сфера культуры, академическая музыка, в частности, всегда способствовала укреплению мира и здоровому взаимодействию между народами. Россия неизменно придерживалась этой позиции. Тот проект, который сегодня Россия представляет, посвящен гармоничному существованию людей в мире. Говорить о том, что это противоречит каким-то санкциям, приравнивать искусство к экономике или политике в корне неверно. Само обсуждение невозможности участия России в Венецианской биеннале кажется абсолютно нездоровым», — отметил Рыжинский.