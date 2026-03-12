Ректор Гнесинки назвал нездоровым обсуждение отсутствия РФ на Венецианской биеннале

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Само обсуждение возможности исключения России из Венецианской биеннале кажется «абсолютно нездоровым». Таким мнением с ТАСС поделился ректор РАМ имени Гнесиных Александр Рыжинский, комментируя ситуацию с угрозами Еврокомиссии лишить выставку европейских грантов из-за участия России.
Российская академия музыки имени Гнесиных займется художественным руководством международного музыкально-перформативного проекта «Дерево укоренено в небе», который будет представлен в павильоне России на 61-й Венецианской биеннале современного искусства. Впервые с 2021 года Россия примет участие в Венецианской биеннале.
«Сфера культуры, академическая музыка, в частности, всегда способствовала укреплению мира и здоровому взаимодействию между народами. Россия неизменно придерживалась этой позиции. Тот проект, который сегодня Россия представляет, посвящен гармоничному существованию людей в мире. Говорить о том, что это противоречит каким-то санкциям, приравнивать искусство к экономике или политике в корне неверно. Само обсуждение невозможности участия России в Венецианской биеннале кажется абсолютно нездоровым», — отметил Рыжинский.
По его словам, позиция страны должна быть такой, какой ее изложил ТАСС представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой: Россия «никуда не возвращается, так как мы и не уходили», и должна присутствовать в мировой повестке культуры.
Рыжинский отметил, что академия отвечает за художественную реализацию концепции проекта, объединяющего академическую и фольклорную музыку, а также различные музыкальные традиции.
Ранее Еврокомиссия пригрозила организаторам биеннале лишением европейских грантов, если будет допущено участие России на выставке в этом году. Министры культуры и иностранных дел 21 страны направили письмо с призывом пересмотреть решение о российском павильоне.