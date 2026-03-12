Ричмонд
Ректор Гнесинки назвал нездоровым обсуждение отсутствия РФ на Венецианской биеннале

По словам Александра Рыжинского, позиция страны должна быть такой, какой ее изложил представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой: Россия «никуда не возвращается, так как мы и не уходили»
Венеция
ВенецияИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Само обсуждение возможности исключения России из Венецианской биеннале кажется «абсолютно нездоровым». Таким мнением с ТАСС поделился ректор РАМ имени Гнесиных Александр Рыжинский, комментируя ситуацию с угрозами Еврокомиссии лишить выставку европейских грантов из-за участия России.

Российская академия музыки имени Гнесиных займется художественным руководством международного музыкально-перформативного проекта «Дерево укоренено в небе», который будет представлен в павильоне России на 61-й Венецианской биеннале современного искусства. Впервые с 2021 года Россия примет участие в Венецианской биеннале.

«Сфера культуры, академическая музыка, в частности, всегда способствовала укреплению мира и здоровому взаимодействию между народами. Россия неизменно придерживалась этой позиции. Тот проект, который сегодня Россия представляет, посвящен гармоничному существованию людей в мире. Говорить о том, что это противоречит каким-то санкциям, приравнивать искусство к экономике или политике в корне неверно. Само обсуждение невозможности участия России в Венецианской биеннале кажется абсолютно нездоровым», — отметил Рыжинский.

По его словам, позиция страны должна быть такой, какой ее изложил ТАСС представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой: Россия «никуда не возвращается, так как мы и не уходили», и должна присутствовать в мировой повестке культуры.

Рыжинский отметил, что академия отвечает за художественную реализацию концепции проекта, объединяющего академическую и фольклорную музыку, а также различные музыкальные традиции.

Ранее Еврокомиссия пригрозила организаторам биеннале лишением европейских грантов, если будет допущено участие России на выставке в этом году. Министры культуры и иностранных дел 21 страны направили письмо с призывом пересмотреть решение о российском павильоне.