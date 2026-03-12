Прокат фильмов с оскорбительными стереотипами о России предложили запретить

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Депутат Госдумы Евгений Марченко внесет законопроект о запрете выдачи прокатного удостоверения фильмам иностранных кинокомпаний, формирующим оскорбительные стереотипные образы россиян, а также содержащим искаженные и дискредитирующие изображения России, СССР и Вооруженных сил РФ. Текст законопроекта есть в распоряжении ТАСС.
Соответствующие изменения предлагается внести в закон «О государственной поддержке кинематографии РФ».
«Речь идет о ситуациях, когда есть в фильмах какие-то оскорбляющие вещи, уничижающие, ложные стереотипы, унизительные для нас. Выдача таким фильмам прокатных удостоверений будет запрещена», — сказал Марченко ТАСС.
Он привел в пример фильм «Рэмбо», в котором показано «жестокое и бесчеловечное» отношение советских военных к мирному населению.
«Показано, как Рэмбо в одиночку разгромил советский военный гарнизон, что тоже абсолютная ложь, не соответствует действительности», — добавил депутат.
Еще один пример — сериал «Клан Сопрано», который, по мнению автора законопроекта, формирует мифы о русской мафии и русских девушках.
«Вот это все, по моему мнению, нужно запретить у нас в стране к показу. Тем самым мы заставим Голливуд и западные компании, чтобы они производили и снимали хорошие фильмы о России и российском народе», — подчеркнул Марченко.