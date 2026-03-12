Ричмонд
Прокат фильмов с оскорбительными стереотипами о России предложили запретить

Депутат Госдумы Евгений Марченко привел в пример фильм «Рэмбо», в котором показано «жестокое и бесчеловечное» отношение советских военных к мирному населению
Сильвестр Сталлоне в роли Джона Рэмбо в фильме «Рэмбо: Первая кровь»
Сильвестр Сталлоне в роли Джона Рэмбо в фильме «Рэмбо: Первая кровь»

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Депутат Госдумы Евгений Марченко внесет законопроект о запрете выдачи прокатного удостоверения фильмам иностранных кинокомпаний, формирующим оскорбительные стереотипные образы россиян, а также содержащим искаженные и дискредитирующие изображения России, СССР и Вооруженных сил РФ. Текст законопроекта есть в распоряжении ТАСС.

Соответствующие изменения предлагается внести в закон «О государственной поддержке кинематографии РФ».

«Речь идет о ситуациях, когда есть в фильмах какие-то оскорбляющие вещи, уничижающие, ложные стереотипы, унизительные для нас. Выдача таким фильмам прокатных удостоверений будет запрещена», — сказал Марченко ТАСС.

Сильвестр Сталлоне в фильме «Рэмбо: Первая кровь» (1982 год)
Сильвестр Сталлоне в фильме «Рэмбо: Первая кровь» (1982 год)Источник: Legion-Media.ru

Он привел в пример фильм «Рэмбо», в котором показано «жестокое и бесчеловечное» отношение советских военных к мирному населению.

«Показано, как Рэмбо в одиночку разгромил советский военный гарнизон, что тоже абсолютная ложь, не соответствует действительности», — добавил депутат.

Еще один пример — сериал «Клан Сопрано», который, по мнению автора законопроекта, формирует мифы о русской мафии и русских девушках.

«Вот это все, по моему мнению, нужно запретить у нас в стране к показу. Тем самым мы заставим Голливуд и западные компании, чтобы они производили и снимали хорошие фильмы о России и российском народе», — подчеркнул Марченко.