Эксперт Алешковский: для спонсирования кино нужны системные законодательные меры

Глава Гильдии кинодраматургов подчеркнул, что отсутствие четкой законодательной базы создает препятствия для финансирования проектов начинающих режиссеров
Домашний кинотеатр
Домашний кинотеатр

ПЯТИГОРСК, 12 марта. /ТАСС/. Несколько законодательных инициатив разрабатывают для системного решения проблемы финансирования регионального кино. Об этом на пресс-конференции в региональном информационном центре «ТАСС Кавказ» сообщил президент Гильдии кинодраматургов, заместитель председателя Союза кинематографистов России Алексей Алешковский.

«Мы обсуждаем ряд предложений, где речь идет о попытках каким-то образом предложить системное решение, которое могло бы работать в любых регионах и помогло бы решить проблемы финансирования, с которыми мы имеем дело», — сказал Алешковский.

По его словам, пока нет проработанной законодательной базы, начинающие режиссеры будут сталкиваться с проблемой финансирования своих проектов.

«Кино — это в первую очередь искусство молодых, это визуальный язык, обращенный к молодым, и это инструмент передачи смыслов, необходимых для них. Я думаю, в большой степени дело за новыми форматами, которые могут быть реализованы с очень низким порогом входа и иметь потенциально очень серьезные перспективы», — добавил спикер.