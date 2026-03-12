Ричмонд
Боссы Netflix категорически недовольны сотрудничеством с Меган Маркл

Для герцогини отказ стримингового гиганта от сотрудничества стал ударом
Меган Маркл
Меган МарклИсточник: Legion-Media

Источник из Netflix объяснил, что бренд Меган Маркл As Ever не вписывается в концепцию компании, а зрители не проявляют к нему никакого интереса.

«Netflix были недовольны. Их не устраивало, что никому на самом деле не было дела до бренда… Это просто не сочеталось с “Игрой в кальмара”, “Очень странными делами” или “Бриджертонами”, как они надеялись», — сообщил источник изданию Daily Mail.

После разрыва отношений с герцогиней Сассекской Netflix выступил с заявлением, в котором говорилось: «Страсть Меган к тому, чтобы придавать повседневным моментам красоту и простоту, вдохновила нас на поддержку бренда As Ever, и мы рады, что сыграли свою роль в воплощении этой идеи в жизнь. Как и планировалось изначально, Меган продолжит развивать бренд и самостоятельно поведет его в новое русло. Мы с нетерпением ждем возможности отметить, как она продолжает радовать семьи по всему миру».

Меган Маркл
Меган МарклИсточник: Legion-Media.ru

Меган взяла на себя полный контроль над As Ever, стремясь развивать свой бренд, который был запущен одновременно с ее шоу на Netflix «С любовью, Меган». Для Маркл отказ стримингового гиганта от сотрудничества стал ударом. После двух сезонов и праздничного спецвыпуска сериал решили заморозить.

Инсайдер добавил: «Сейчас для Меган самое подходящее время, чтобы взять все в свои руки. Netflix был хорошим партнером, но она уже давно хотела вывести бренд на международный уровень. Ее просто сдерживала более осторожная команда Netflix».

Ранее стало известно, что Меган Маркл продает билеты за $1878 на женский ретрит в Австралии.