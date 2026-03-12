Боссы Netflix категорически недовольны сотрудничеством с Меган Маркл

После разрыва отношений с герцогиней Сассекской Netflix выступил с заявлением, в котором говорилось: «Страсть Меган к тому, чтобы придавать повседневным моментам красоту и простоту, вдохновила нас на поддержку бренда As Ever, и мы рады, что сыграли свою роль в воплощении этой идеи в жизнь. Как и планировалось изначально, Меган продолжит развивать бренд и самостоятельно поведет его в новое русло. Мы с нетерпением ждем возможности отметить, как она продолжает радовать семьи по всему миру».