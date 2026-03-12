Ричмонд
Кайли Дженнер рассказала о планах по развитию своей актерской карьеры

Бизнесвумен видит себя в комедийном фильме
Кайли Дженнер
Кайли ДженнерИсточник: Соцсети

В новом интервью звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» и бизнесвумен Кайли Дженнер намекнула на возможное продолжение своего эпизодического появления в псевдодокументальном фильме с Charlie XCX «Момент».

«Мне уже предложили несколько сценариев, пока ничего подходящего, но я на 100% хочу сняться в большем количестве проектов», — призналась она.

«Мне очень нравится комедия. Думаю, у меня это хорошо получается, — добавила Дженнер. — А может быть, в следующий раз, когда я с тобой поговорю, я буду главной героиней боевика!» В мокьюментари «Момент», снятом Эйданом Замири, Кайли играет саму себя, а Charlie XCX появляется вместе с ней в сцене в спа-салоне на Ибице. Не подозревая об экзистенциальном кризисе поп-звезды из-за популярности ее эпохи Brat, равнодушная Дженнер подбадривает Чарли стремиться к еще большей славе.

Кайли Дженнер с наградой Тимоти Шаламе, фото: соцсети
Кайли Дженнер с наградой Тимоти Шаламе, фото: соцсети

Кайли придумала эту сцену сама, представив ее Замири «в шутку», как она призналась позже.

«Мне показалось, что это подходящий для меня вариант, потому что я знала его, я знаю Чарли, и я чувствовала, что для моего первого проекта это будет идеальным выбором. Чарли была очень рада, и они действительно включили меня в сценарий, и я подумала: "О, черт. Я должна это сделать!"».

Ранее Кайли Дженнер подарила себе на 14 февраля брелок для сумки за миллионы рублей.