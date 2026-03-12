Кайли Дженнер рассказала о планах по развитию своей актерской карьеры

«Мне очень нравится комедия. Думаю, у меня это хорошо получается, — добавила Дженнер. — А может быть, в следующий раз, когда я с тобой поговорю, я буду главной героиней боевика!» В мокьюментари «Момент», снятом Эйданом Замири, Кайли играет саму себя, а Charlie XCX появляется вместе с ней в сцене в спа-салоне на Ибице. Не подозревая об экзистенциальном кризисе поп-звезды из-за популярности ее эпохи Brat, равнодушная Дженнер подбадривает Чарли стремиться к еще большей славе.