В центре сюжета — агенты ФБР Купер Мэдсен и Джордан Беннетт, расследующие эпидемию загадочных смертей. Параллельно развивается линия миллиардера Байрона Форста, который ради создания идеального препарата устранил собственных инвесторов и запустил «Красоту» в массовое производство. В статье рассказываем, чем закончился первый сезон сериала «Красота» и что стало с ключевыми героями истории.
Итоги финальной серии 1-го сезона сериала «Красота»
Главный удар пришелся по семье Форста. Сыновья Байрона насильно вкололи препарат его бывшей жене Фрэнни — и та мгновенно превратилась из пожилой женщины в ослепительную красавицу.
Байрон пришел в восторг, но Фрэнни лишь разозлилась: близкие отняли у нее право выбора. Она гордилась своими морщинами, а навязанная молодость стала оскорблением. На глазах мужа она разбила вазу и перерезала себе горло осколком. Смерть Фрэнни — удар, после которого Байрон наконец осознает: его одержимость вечной молодостью уничтожила самого близкого человека.
Параллельно Коннор, страдавший от лишнего веса, предлагает Белле секс за деньги в обмен на двойную дозу препарата. Вместо красоты девушка превращается в нечто склизкое и чудовищное.
Когда СМИ заполонили новости о мутациях, Байрон приказал свернуть продажи. Сын Тиг предложил объявить банкротство и кинуть всех. Конфликт дошел до угроз убийством: Байрон винит сына в гибели Фрэнни и требует от Дианы антидот.
Тем временем Тиг плетет заговор. Он подстрекает банду Купера убрать отца, используя первую версию препарата как приманку. Заговорщики вскрыли данные покойного Рэя и нашли способ обратить мутации вспять. Судьба империи теперь зависит от того, удастся ли им провернуть переворот.
Как сложилась судьба героев
Финал первого сезона оставил множество персонажей на перепутье. Одни сделали роковой выбор, другие — только готовятся к решающей схватке.
Байрон Форст
Миллиардер Форст (Эштон Кутчер), одержимый вечной молодостью, в финале получает жесточайший удар судьбы. Он теряет Фрэнни — женщину, которую, как ни странно, действительно любил. Ее самоубийство ломает его, и он наконец понимает, что его творение принесло лишь смерть и страдания. Он пытается остановить распространение препарата, но слишком поздно. Собственный сын готовит против него переворот.
Фрэнни Форст
Бывшая жена Байрона Фрэнни (Изабелла Росселлини) становится символом сопротивления навязанным стандартам красоты. Ее насильно превращают в молодую женщину, но она отказывается жить в чужом теле. Ее смерть — не просто самоубийство, а принципиальный акт: она не простила близким, что у нее отняли право стареть естественно.
Купер Мэдсен
Агент ФБР Мэдсен (Эван Питерс) прошел через мучительную трансформацию, заразившись от Джордан. Он превратился в подростка, но сохранил прежний характер и готовность бороться. Вместе с Дианой и Тигом он участвует в заговоре против Байрона, используя данные покойного Рэя, чтобы найти способ обратить изменения вспять.
Джордан Беннетт
Заразившись первой, Джордан (Ребекка Холл) стала носителем «Красоты» и источником заражения для Купера. Она искренне любит его и готова на все, чтобы спасти. В финале она поддерживает Купера в его рискованном плане.
Будет ли продолжение сериала «Красота»
На момент написания статьи официального подтверждения о продлении сериала на второй сезон нет. FX пока не делал заявлений, но сериал не позиционируется как ограниченный — у создателей есть пространство для развития истории.
Первоисточник (комикс издательства Image Comics) шире, чем экранизированная история, а финал первого сезона оставил достаточно открытых линий.