Миллиардер Форст (Эштон Кутчер), одержимый вечной молодостью, в финале получает жесточайший удар судьбы. Он теряет Фрэнни — женщину, которую, как ни странно, действительно любил. Ее самоубийство ломает его, и он наконец понимает, что его творение принесло лишь смерть и страдания. Он пытается остановить распространение препарата, но слишком поздно. Собственный сын готовит против него переворот.