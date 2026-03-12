Искрометная комедия Алексея Коренева, основанная на театральной пьесе Валентина Азерникова, стала народным хитом. Сюжет о руководителе крупного предприятия Галине Аркадьевне, которая отказывается становиться просто бабушкой и затевает квартирный обмен с собственным зятем, разворачивается в каскаде смешных ситуаций, неожиданных знакомств и трогательных признаний. Но за кадром осталось не меньше коллизий: тут и борьба режиссеров за право экранизации, и кастинговые баталии, и даже квартира, которую автор сценария получил благодаря своей же пьесе. В статье рассказываем, как снимали фильм «По семейным обстоятельствам», который и спустя почти полвека остается эталоном семейной комедии.
Особенности съемочного процесса
Режиссер Алексей Коренев, прославившийся благодаря «Большой перемене», подошел к созданию фильма с особой тщательностью. Ему предстояло перенести на экран уже полюбившуюся театральную постановку, не потеряв ее магии, но добавив кинематографической легкости.
От театральной сцены к киноэкрану
Пьеса Валентина Азерникова «Возможны варианты, или По семейным обстоятельствам» была написана в 1975 году для Театра имени Моссовета по необычному заказу — требовалось срочно создать произведение о Москве и москвичах. Драматург, по его собственному признанию, сначала возмутился: «Такие глупости писать не буду!». Но пока ехал в метро, его осенило: показать жизнь огромного города через историю одной семьи, решающей квартирный вопрос. Спектакль с Ией Саввиной, Ларисой Наумкиной и Евгением Стебловым имел такой оглушительный успех, что через два года на «Мосфильме» захотели снять фильм. За право экранизации боролись несколько режиссеров, но победил Коренев.
Кастинг: семейные драмы и неожиданные повороты
На роль Лиды — дочери главной героини — претендовала дочь режиссера Елена Коренева, но на пробах Марина Дюжева оказалась органичнее. Сама Дюжева потом вспоминала: «Когда я снималась в фильме, я и мое поколение девочек были полностью на стороне моей героини. Сейчас, когда я уже в возрасте Галины Польских, я полностью на ее стороне. Через 20 лет будем переживать за героиню Ханаевой».
Галину Аркадьевну хотела сыграть Людмила Касаткина, а на роль логопеда претендовал Савелий Крамаров, но утвердили Галину Польских и Ролана Быкова. Роль Игоря, которую в театре два года играл Евгений Стеблов, помогла ему обойти на пробах Станислава Садальского, Владимира Носика и Виктора Проскурина. Из театра в кино перекочевал и Николай Парфенов — только в спектакле он играл маклера, а в фильме стал заместителем Галины Аркадьевны.
Ролан Быков: один день, который стал легендой
Ролан Быков согласился на роль с условием: у него есть только один съемочный день, так как он занят в другом проекте. Режиссер пообещал Крамарову роль, если Быков откажется, но Ролан Антонович решил, что упускать такого логопеда нельзя. Свою роль он доучивал в лифте «Мосфильма», вырвавшись с площадки на несколько часов.
Когда Быков появился в кадре, случилось чудо: сцена с фефочкой Леночкой и приглашением на улицу Койкого родилась практически сходу, с импровизациями и легендарными «фефектами фикции». Евгений Евстигнеев, сидевший рядом в кадре, от хохота сползал на пол, но режиссер решил оставить эту реакцию — уж слишком непосредственной она получилась. В итоге сняли всего два дубля, и оба вошли в историю.
Евгений Евстигнеев: согласился ради любовной линии
Евстигнеев поначалу отказывался от роли художника Николая из-за занятости в других проектах. Но, прочитав сценарий и увидев трогательную любовную линию двух немолодых людей, передумал. Режиссер так обрадовался, что специально для Евстигнеева расширил роль: например, эпизод с пьющим водопроводчиком, который должен был достаться герою Стеблова, отдали Николаю Павловичу.
Когда проходили съемки фильма «По семейным обстоятельствам»
Производство картины заняло всего три месяца в 1977 году. Точные даты начала и завершения съемок в архивах не сохранились, но известно, что работа велась в теплое время года — об этом говорит обилие натурных съемок в Москве: площадь Никитских Ворот, Ленинские горы, Северный речной вокзал, Рижский вокзал. Съемочная группа работала интенсивно, но в удивительно теплой и дружеской атмосфере. Марина Дюжева, для которой это была одна из первых больших ролей, вспоминала, что поначалу страшно волновалась рядом с мэтрами, но ее приняли как полноправного партнера, и работалось легко и свободно.
Бюджет съемок фильма «По семейным обстоятельствам»
Точная смета фильма, как и в случае с большинством советских картин, не разглашалась. Можно предположить, что бюджет был вполне стандартным для комедии того времени. Основные расходы пришлись на строительство интерьеров в павильонах «Мосфильма» (квартиры Галины Аркадьевны, мастерская художника), натурные съемки в Москве и гонорары звездного актерского состава. Интересно, что сам сценарий помог автору решить собственный квартирный вопрос: чиновников поразило, что у создателя истории о квартирном обмене нет собственного жилья, и Валентину Азерникову выписали ордер. Так что фильм окупился для сценариста еще до начала съемок.
Какие сложности возникли в процессе съемок
Создатели «По семейным обстоятельствам» столкнулись с неожиданными цензурными претензиями, которые сегодня кажутся абсурдными.
Самой большой проблемой стала сцена с Роланом Быковым. Кому-то из редакторов Госкино показалось, что логопед, не выговаривающий половину букв, — это пародия на Леонида Брежнева, у которого действительно были заметные дефекты дикции. На финальный просмотр приехала одна из самых строгих начальниц Гостелерадио, и вся съемочная группа замерла в ожидании приговора. К счастью, комедия чиновнице понравилась, и сцену разрешили оставить. Но нервы актерам и режиссеру она потрепала изрядно.
А вот эпизод с Владимиром Басовым цензура не пощадила. В реплике героини Галины Польских о том, что в квартире стоит чешский унитаз, усмотрели намек на ввод советских войск в Чехословакию в 1968 году. Эпизод посчитали идеологически опасным и вырезали из фильма, даже не поставив в известность режиссера. Увидеть сцену в полном варианте зрители смогли только через 15 лет, в перестроечные времена.
После выхода фильма профессиональная критика встретила его прохладно. Рецензенты называли картину легковесной, бессмыслицей и даже ширпотребом, пророчили ей быстрое забвение. Даже сами актеры не ожидали такого успеха у зрителей. Евгений Стеблов спустя годы признавался: «Мне казалось: то, что мы делаем — это такой очень хороший, очень качественный ширпотреб. Но сейчас я могу сказать, что был неправ. Потому что время показало, что в этой картине есть что-то такое, что идет к сердцу зрителя… странная это вещь — зрительская любовь. Непредсказуемая».
Четырехлетнюю Катю, сыгравшую Леночку, нашли случайно — актриса Зоя Василькова привела внучку на «Мосфильм», и девочка так понравилась режиссеру, что ее тут же утвердили. Катя пришла на съемки с большой сумкой — планировала складывать туда гонорар. Роль стала для нее первой и последней: родители были против актерской карьеры. Екатерина выросла, окончила филфак и работает в туристическом бизнесе. Но фраза «Скажи: „Ыба“ — „Селедка!“» осталась в памяти миллионов.
Кто сыграл в фильме «По семейным обстоятельствам»
Актерский ансамбль фильма — это абсолютная гармония, где каждый, от главной звезды до ребенка, попал в точку.
Галина Польских (Галина Аркадьевна) — руководитель предприятия, мать, теща и просто женщина, которая не готова жертвовать карьерой ради внучки. Польских создала образ сильной, но обаятельной женщины, за чьей уверенностью скрывается жажда личного счастья.
Марина Дюжева (Лида) — дочь Галины Аркадьевны, молодая мама, пытающаяся манипулировать родительницей. Дюжева сыграла трогательно и искренне, хотя поначалу переживала из-за соседства с мастодонтами.
Евгений Стеблов (Игорь) — зять, интеллигентный и мягкий мужчина, который оказывается в центре семейного конфликта. Стеблов привнес в роль театральную глубину, которую отточил за два года на сцене.
Евгений Евстигнеев (Николай Павлович) — художник, «не очень молодой и не очень удачливый Дон Жуан», который находит свое счастье с Галиной Аркадьевной. Евстигнеев сыграл сдержанно, трогательно и очень человечно.
Евгения Ханаева (Изольда Тихоновна) — мама Николая, интеллигентная, властная и невероятно смешная в своей категоричности. Ее монолог о том, как сын должен рисовать сносимые кварталы, — отдельный шедевр: «В один прекрасный день один умный человек предложил построить Новый Арбат. Другой умный человек решил сломать для этого Старый Арбат!»
Ролан Быков (логопед) — эпизодическая роль, ставшая визитной карточкой фильма. Его «фефекты фикции» и приглашение на улицу «Койкого» знает вся страна.
Владимир Басов (Эдуард Бубукин) — подпольный маклер, говорящий как шпион. «У меня есть две кофточки с окнами на юг», «Зять у меня — чех, компакт чешский» — его фразы разошлись на цитаты, хотя сцену с унитазом зрители увидели только через 15 лет.
Также в фильме снимались Анатолий Папанов, Бухути Закариадзе, Катя Василькова, Людмила Зайцева, Нина Дорошина, Юрий Кузьменков, Лев Дуров, Николай Парфенов и другие артисты.
Интересные факты о фильме «По семейным обстоятельствам»
Фильм оброс множеством любопытных деталей, известных только самым внимательным зрителям.
Фильм — настоящая экскурсия по Москве конца 1970-х. Мы видим свежепостроенное здание ТАСС, Ленинские горы (ныне Воробьевы), Северный речной вокзал во всем великолепии, Рижский вокзал. А панельные дома на Ленинском проспекте (дом 123) — типичная застройка предолимпийской Москвы.
Рижский вокзал выбирали для съемок не случайно: он был менее загружен, чем другие, что позволяло снимать без ущерба для железнодорожного движения..
Домниковка и Новый Арбат. Монолог Изольды Тихоновны о сносе старых кварталов точен исторически: Домниковка — это нынешние улица Маши Порываевой и проспект Сахарова. Художник Николай Павлович действительно мог рисовать уходящую натуру.
Катя Василькова приходила на съемки с большой сумкой — готовилась к серьезному гонорару. Деньги ей, конечно, заплатили, но актрисой она не стала. Родители рассудили мудро: нормальное образование важнее. Сегодня она менеджер в туристической компании, и только близкие знают, что когда-то она была той самой «фефочкой».
Фильм «По семейным обстоятельствам» остается удивительно живым и современным именно потому, что рассказывает о вещах вневременных: о конфликте поколений, о поиске компромиссов, о том, что счастье можно найти в любом возрасте. И пусть квартирный вопрос по-прежнему портит москвичей, история Галины Аркадьевны, Николая Павловича, Изольды Тихоновны и маленькой Леночки учит главному: иногда, чтобы решить семейные проблемы, нужно просто перестать искать варианты обмена и начать искать друг друга. Даже если для этого придется съездить на улицу Койкого.