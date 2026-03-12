Ричмонд
Как снимали фильм «По семейным обстоятельствам» (1978): квартирный вопрос, испортивший всех, и логопед с улицы Койкого

В 1978 году на экраны СССР вышла комедия, которая заставила полстраны хохотать до слез, а другую половину — задуматься о вечном: стоит ли менять квартиру, если можно поменять собственную жизнь? Рассказываем, как снимали фильм «По семейным обстоятельствам»
Никита Шабанов
Автор Кино Mail
Кадр из фильма По семейным обстоятельствам
Кадр из фильма «По семейным обстоятельствам»

Искрометная комедия Алексея Коренева, основанная на театральной пьесе Валентина Азерникова, стала народным хитом. Сюжет о руководителе крупного предприятия Галине Аркадьевне, которая отказывается становиться просто бабушкой и затевает квартирный обмен с собственным зятем, разворачивается в каскаде смешных ситуаций, неожиданных знакомств и трогательных признаний. Но за кадром осталось не меньше коллизий: тут и борьба режиссеров за право экранизации, и кастинговые баталии, и даже квартира, которую автор сценария получил благодаря своей же пьесе. В статье рассказываем, как снимали фильм «По семейным обстоятельствам», который и спустя почти полвека остается эталоном семейной комедии.

Особенности съемочного процесса

Режиссер Алексей Коренев, прославившийся благодаря «Большой перемене», подошел к созданию фильма с особой тщательностью. Ему предстояло перенести на экран уже полюбившуюся театральную постановку, не потеряв ее магии, но добавив кинематографической легкости. 

От театральной сцены к киноэкрану

Пьеса Валентина Азерникова «Возможны варианты, или По семейным обстоятельствам» была написана в 1975 году для Театра имени Моссовета по необычному заказу — требовалось срочно создать произведение о Москве и москвичах. Драматург, по его собственному признанию, сначала возмутился: «Такие глупости писать не буду!». Но пока ехал в метро, его осенило: показать жизнь огромного города через историю одной семьи, решающей квартирный вопрос. Спектакль с Ией Саввиной, Ларисой Наумкиной и Евгением Стебловым имел такой оглушительный успех, что через два года на «Мосфильме» захотели снять фильм. За право экранизации боролись несколько режиссеров, но победил Коренев.

Кадр из фильма По семейным обстоятельствам
Кадр из фильма «По семейным обстоятельствам»

Кастинг: семейные драмы и неожиданные повороты

На роль Лиды — дочери главной героини — претендовала дочь режиссера Елена Коренева, но на пробах Марина Дюжева оказалась органичнее. Сама Дюжева потом вспоминала: «Когда я снималась в фильме, я и мое поколение девочек были полностью на стороне моей героини. Сейчас, когда я уже в возрасте Галины Польских, я полностью на ее стороне. Через 20 лет будем переживать за героиню Ханаевой».

Галину Аркадьевну хотела сыграть Людмила Касаткина, а на роль логопеда претендовал Савелий Крамаров, но утвердили Галину Польских и Ролана Быкова. Роль Игоря, которую в театре два года играл Евгений Стеблов, помогла ему обойти на пробах Станислава Садальского, Владимира Носика и Виктора Проскурина. Из театра в кино перекочевал и Николай Парфенов — только в спектакле он играл маклера, а в фильме стал заместителем Галины Аркадьевны.

Ролан Быков: один день, который стал легендой

Ролан Быков в фильме По семейным обстоятельствам
Ролан Быков в фильме «По семейным обстоятельствам»

Ролан Быков согласился на роль с условием: у него есть только один съемочный день, так как он занят в другом проекте. Режиссер пообещал Крамарову роль, если Быков откажется, но Ролан Антонович решил, что упускать такого логопеда нельзя. Свою роль он доучивал в лифте «Мосфильма», вырвавшись с площадки на несколько часов.

Когда Быков появился в кадре, случилось чудо: сцена с фефочкой Леночкой и приглашением на улицу Койкого родилась практически сходу, с импровизациями и легендарными «фефектами фикции». Евгений Евстигнеев, сидевший рядом в кадре, от хохота сползал на пол, но режиссер решил оставить эту реакцию — уж слишком непосредственной она получилась. В итоге сняли всего два дубля, и оба вошли в историю.

Евгений Евстигнеев: согласился ради любовной линии

Евстигнеев поначалу отказывался от роли художника Николая из-за занятости в других проектах. Но, прочитав сценарий и увидев трогательную любовную линию двух немолодых людей, передумал. Режиссер так обрадовался, что специально для Евстигнеева расширил роль: например, эпизод с пьющим водопроводчиком, который должен был достаться герою Стеблова, отдали Николаю Павловичу.

Евгений Евстигнеев в фильме По семейным обстоятельствам
Евгений Евстигнеев в фильме «По семейным обстоятельствам»

Когда проходили съемки фильма «По семейным обстоятельствам»

Производство картины заняло всего три месяца в 1977 году. Точные даты начала и завершения съемок в архивах не сохранились, но известно, что работа велась в теплое время года — об этом говорит обилие натурных съемок в Москве: площадь Никитских Ворот, Ленинские горы, Северный речной вокзал, Рижский вокзал. Съемочная группа работала интенсивно, но в удивительно теплой и дружеской атмосфере. Марина Дюжева, для которой это была одна из первых больших ролей, вспоминала, что поначалу страшно волновалась рядом с мэтрами, но ее приняли как полноправного партнера, и работалось легко и свободно.

Кадр из фильма По семейным обстоятельствам
Кадр из фильма «По семейным обстоятельствам»

Бюджет съемок фильма «По семейным обстоятельствам»

Точная смета фильма, как и в случае с большинством советских картин, не разглашалась. Можно предположить, что бюджет был вполне стандартным для комедии того времени. Основные расходы пришлись на строительство интерьеров в павильонах «Мосфильма» (квартиры Галины Аркадьевны, мастерская художника), натурные съемки в Москве и гонорары звездного актерского состава. Интересно, что сам сценарий помог автору решить собственный квартирный вопрос: чиновников поразило, что у создателя истории о квартирном обмене нет собственного жилья, и Валентину Азерникову выписали ордер. Так что фильм окупился для сценариста еще до начала съемок.

Какие сложности возникли в процессе съемок

Кадр из фильма По семейным обстоятельствам
Кадр из фильма «По семейным обстоятельствам»

Создатели «По семейным обстоятельствам» столкнулись с неожиданными цензурными претензиями, которые сегодня кажутся абсурдными.

  • Самой большой проблемой стала сцена с Роланом Быковым. Кому-то из редакторов Госкино показалось, что логопед, не выговаривающий половину букв, — это пародия на Леонида Брежнева, у которого действительно были заметные дефекты дикции. На финальный просмотр приехала одна из самых строгих начальниц Гостелерадио, и вся съемочная группа замерла в ожидании приговора. К счастью, комедия чиновнице понравилась, и сцену разрешили оставить. Но нервы актерам и режиссеру она потрепала изрядно.

  • А вот эпизод с Владимиром Басовым цензура не пощадила. В реплике героини Галины Польских о том, что в квартире стоит чешский унитаз, усмотрели намек на ввод советских войск в Чехословакию в 1968 году. Эпизод посчитали идеологически опасным и вырезали из фильма, даже не поставив в известность режиссера. Увидеть сцену в полном варианте зрители смогли только через 15 лет, в перестроечные времена.

  • После выхода фильма профессиональная критика встретила его прохладно. Рецензенты называли картину легковесной, бессмыслицей и даже ширпотребом, пророчили ей быстрое забвение. Даже сами актеры не ожидали такого успеха у зрителей. Евгений Стеблов спустя годы признавался: «Мне казалось: то, что мы делаем — это такой очень хороший, очень качественный ширпотреб. Но сейчас я могу сказать, что был неправ. Потому что время показало, что в этой картине есть что-то такое, что идет к сердцу зрителя… странная это вещь — зрительская любовь. Непредсказуемая».

  • Четырехлетнюю Катю, сыгравшую Леночку, нашли случайно — актриса Зоя Василькова привела внучку на «Мосфильм», и девочка так понравилась режиссеру, что ее тут же утвердили. Катя пришла на съемки с большой сумкой — планировала складывать туда гонорар. Роль стала для нее первой и последней: родители были против актерской карьеры. Екатерина выросла, окончила филфак и работает в туристическом бизнесе. Но фраза «Скажи: „Ыба“ — „Селедка!“» осталась в памяти миллионов.

Кто сыграл в фильме «По семейным обстоятельствам»

Марина Дюжева и Галина Польских в фильме По семейным обстоятельствам
Марина Дюжева и Галина Польских в фильме «По семейным обстоятельствам»

Актерский ансамбль фильма — это абсолютная гармония, где каждый, от главной звезды до ребенка, попал в точку.

  • Галина Польских (Галина Аркадьевна) — руководитель предприятия, мать, теща и просто женщина, которая не готова жертвовать карьерой ради внучки. Польских создала образ сильной, но обаятельной женщины, за чьей уверенностью скрывается жажда личного счастья.

  • Марина Дюжева (Лида) — дочь Галины Аркадьевны, молодая мама, пытающаяся манипулировать родительницей. Дюжева сыграла трогательно и искренне, хотя поначалу переживала из-за соседства с мастодонтами.

  • Евгений Стеблов (Игорь) — зять, интеллигентный и мягкий мужчина, который оказывается в центре семейного конфликта. Стеблов привнес в роль театральную глубину, которую отточил за два года на сцене.

  • Евгений Евстигнеев (Николай Павлович) — художник, «не очень молодой и не очень удачливый Дон Жуан», который находит свое счастье с Галиной Аркадьевной. Евстигнеев сыграл сдержанно, трогательно и очень человечно.

  • Евгения Ханаева (Изольда Тихоновна) — мама Николая, интеллигентная, властная и невероятно смешная в своей категоричности. Ее монолог о том, как сын должен рисовать сносимые кварталы, — отдельный шедевр: «В один прекрасный день один умный человек предложил построить Новый Арбат. Другой умный человек решил сломать для этого Старый Арбат!»

  • Ролан Быков (логопед) — эпизодическая роль, ставшая визитной карточкой фильма. Его «фефекты фикции» и приглашение на улицу «Койкого» знает вся страна.

  • Владимир Басов (Эдуард Бубукин) — подпольный маклер, говорящий как шпион. «У меня есть две кофточки с окнами на юг», «Зять у меня — чех, компакт чешский» — его фразы разошлись на цитаты, хотя сцену с унитазом зрители увидели только через 15 лет.

Также в фильме снимались Анатолий Папанов, Бухути Закариадзе, Катя Василькова, Людмила Зайцева, Нина Дорошина, Юрий Кузьменков, Лев Дуров, Николай Парфенов и другие артисты.

Интересные факты о фильме «По семейным обстоятельствам»

Кадр из фильма По семейным обстоятельствам
Кадр из фильма «По семейным обстоятельствам»

Фильм оброс множеством любопытных деталей, известных только самым внимательным зрителям.

  • Фильм — настоящая экскурсия по Москве конца 1970-х. Мы видим свежепостроенное здание ТАСС, Ленинские горы (ныне Воробьевы), Северный речной вокзал во всем великолепии, Рижский вокзал. А панельные дома на Ленинском проспекте (дом 123) — типичная застройка предолимпийской Москвы.

  • Рижский вокзал выбирали для съемок не случайно: он был менее загружен, чем другие, что позволяло снимать без ущерба для железнодорожного движения..

  • Домниковка и Новый Арбат. Монолог Изольды Тихоновны о сносе старых кварталов точен исторически: Домниковка — это нынешние улица Маши Порываевой и проспект Сахарова. Художник Николай Павлович действительно мог рисовать уходящую натуру.

  • Катя Василькова приходила на съемки с большой сумкой — готовилась к серьезному гонорару. Деньги ей, конечно, заплатили, но актрисой она не стала. Родители рассудили мудро: нормальное образование важнее. Сегодня она менеджер в туристической компании, и только близкие знают, что когда-то она была той самой «фефочкой».

Фильм «По семейным обстоятельствам» остается удивительно живым и современным именно потому, что рассказывает о вещах вневременных: о конфликте поколений, о поиске компромиссов, о том, что счастье можно найти в любом возрасте. И пусть квартирный вопрос по-прежнему портит москвичей, история Галины Аркадьевны, Николая Павловича, Изольды Тихоновны и маленькой Леночки учит главному: иногда, чтобы решить семейные проблемы, нужно просто перестать искать варианты обмена и начать искать друг друга. Даже если для этого придется съездить на улицу Койкого.