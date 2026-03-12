Самой большой проблемой стала сцена с Роланом Быковым. Кому-то из редакторов Госкино показалось, что логопед, не выговаривающий половину букв, — это пародия на Леонида Брежнева, у которого действительно были заметные дефекты дикции. На финальный просмотр приехала одна из самых строгих начальниц Гостелерадио, и вся съемочная группа замерла в ожидании приговора. К счастью, комедия чиновнице понравилась, и сцену разрешили оставить. Но нервы актерам и режиссеру она потрепала изрядно.

А вот эпизод с Владимиром Басовым цензура не пощадила. В реплике героини Галины Польских о том, что в квартире стоит чешский унитаз, усмотрели намек на ввод советских войск в Чехословакию в 1968 году. Эпизод посчитали идеологически опасным и вырезали из фильма, даже не поставив в известность режиссера. Увидеть сцену в полном варианте зрители смогли только через 15 лет, в перестроечные времена.

После выхода фильма профессиональная критика встретила его прохладно. Рецензенты называли картину легковесной, бессмыслицей и даже ширпотребом, пророчили ей быстрое забвение. Даже сами актеры не ожидали такого успеха у зрителей. Евгений Стеблов спустя годы признавался: «Мне казалось: то, что мы делаем — это такой очень хороший, очень качественный ширпотреб. Но сейчас я могу сказать, что был неправ. Потому что время показало, что в этой картине есть что-то такое, что идет к сердцу зрителя… странная это вещь — зрительская любовь. Непредсказуемая».