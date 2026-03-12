Начались съемки четвертого сезона исторического детектива «Алекс Лютый» с Антоном Хабаровым в главной роли.
В основе нового сезона лежит реальная история. На этот раз подполковник КГБ Андрей Елисеев пойдет по следу банды, состоящей из нацистских преступников. По словам режиссера Леонида Белозоровича, героям «придется принимать решения, где граница между долгом, правдой, доверием и личной совестью становится все менее очевидной».
События развернутся в 1979 году. В городе Брянск обнаружен убитым антиквар Тропарев. Из его квартиры исчезли ценности, в том числе, небольшой старинный предмет из церкви, ограбленной когда-то бывшими пособниками СС — бандой под руководством жестокого Козича.
Елисеев едет в командировку в Брянскую область, где орудовала банда, и где погибает один из последних бандитов. Перед смертью он оставляет послание «К. жив». Возможно, в записке речь идет о том самом Козиче, которого все считают погибшим?
«Моя задача в этом сезоне, как и в предыдущих, — через Елисеева показать, как раскрывается преступление, то есть продемонстрировать на экране аналитические способности моего героя. Немало времени у нас уходит на проработку речи советского человека — она подразумевает другие интонации и иную манеру говорить. Для лучшей подготовки я слушаю записи советских радиопередач 1969 года», — рассказал Антон Хабаров.
В сериале также примут участие Эдуард Флеров, Николай Козак, Егор Сазыкин, Анастасия Белова, Олег Кузнецов, Дмитрий Павленко, Вадим Медведев и другие. Съемки проходят в Ярославле.
«Алекс Лютый. Золото войны» выйдет в эфире телеканала НТВ.