«Моя задача в этом сезоне, как и в предыдущих, — через Елисеева показать, как раскрывается преступление, то есть продемонстрировать на экране аналитические способности моего героя. Немало времени у нас уходит на проработку речи советского человека — она подразумевает другие интонации и иную манеру говорить. Для лучшей подготовки я слушаю записи советских радиопередач 1969 года», — рассказал Антон Хабаров.