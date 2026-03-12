«Мы снимаем не про политику, а про людей. И я хочу, чтобы наша картина чуть-чуть всколыхнула обывательское сознание, поколебала статичность в сердцах, показала, что беда рядом, что в нескольких десятках километров параллельно с нашей тихой, как бы нормальной жизнью уже давно гибнут люди, происходит несправедливость, рушатся судьбы, совершаются подвиги. Надеюсь, у нас это получится», — поделился режиссер Сергей Виноградов.