Стартовали съемки исторической драмы «Держаться за землю» по мотивам одноименного романа Сергея Самсонова. Главные роли в сериале исполняют Евгений Ткачук, Елена Яковлева, Карина Андоленко и другие.
События ленты разворачиваются в 2014 году. Братья Шалимовы — потомственные шахтеры. Старший Петр (Ткачук), жесткий и прямолинейный, младший Валек (Андрей Гальченко) — обаятельный балагур. Оба они влюбляются в приехавшую из столицы девушку Лару (Александра Никифорова). Красавица становится яблоком раздора для дружной прежде семьи. Но начинающаяся Русская весна и первые обстрелы вносят свои коррективы. Братья уходят в ополчение. Смогут ли они забыть обиды, чтобы выжить и защитить родной город?
«Мы снимаем не про политику, а про людей. И я хочу, чтобы наша картина чуть-чуть всколыхнула обывательское сознание, поколебала статичность в сердцах, показала, что беда рядом, что в нескольких десятках километров параллельно с нашей тихой, как бы нормальной жизнью уже давно гибнут люди, происходит несправедливость, рушатся судьбы, совершаются подвиги. Надеюсь, у нас это получится», — поделился режиссер Сергей Виноградов.
Премьера сериала состоится в 2027 году на платформе «Смотрим» и телеканале «Россия».