Швыдкой назвал режиссера Смирнова классиком отечественного кино

Швыдкой: имя Андрея Смирнова стоит в ряду классиков отечественной кинематографии
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Народный артист России, режиссер Андрей Смирнов благодаря своим фильмам, доказавшим глубинную приверженность ко всему лучшему в отечественном кинематографе, уже вошел в число классиков как советского, так и российского кино, отметил в беседе с РИА Новости спецпредставитель президента РФ по международному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

В четверг режиссер Андрей Смирнов отмечает свое 85-летие.

«Сейчас принято говорить, что возраста нет и 85 лет — некое начало нового этапа жизни, но то, что Андрей Сергеевич сделал для российского кинематографа, уже делает его человеком, чье имя стоит в ряду классиков отечественной кинематографии, в том числе его учителей, таких как Михаил Ромм», — заявил Швыдкой и поздравил режиссера с юбилеем.

Источник: Алексей Молчановский

Он подчеркнул, что Смирнов вошел бы в историю российского кино, даже если бы снял только один фильм — «Белорусский вокзал»: в нем совсем еще молодой режиссер показал свою «уникальную способность работать с актерами огромного масштаба», и это качество отражалось во всех его более поздних киноработах.

«Он знает, какой фильм хочет снять, и одновременно удивительным образом находит актеров, которые способны выразить его замысел», — добавил Швыдкой, отметив, что и сам Смирнов — блестящий актер, создавший множество уникальных образов на экране.

По словам Швыдкого, несмотря на длительный перерыв в режиссерской деятельности, когда Смирнов занимался только написанием сценарием, он вернулся к режиссуре не просто выдающимся профессионалом, но и человеком, который умеет языком кино затронуть самые острые и глубокие темы российской жизни.

«Такие его фильмы как “Жила-была одна баба”, “Француз”, “За нас с вами” доказали его глубинную приверженность ко всему лучшему, что олицетворяет кинематограф нашей страны и в советское, и в постсоветское время», — заключил Швыдкой.

Андрей Смирнов — советский и российский режиссер, сценарист, актер. Он родился в 1941 году в Москве, окончил режиссёрский факультет ВГИКа — учился в мастерской Михаила Ромма. В 1971 году он снял фильм «Белорусский вокзал», который был удостоен Главной премии на I Фестивале современной кинематографии в Карловых Варах в том же году. Как актер он снимался в таких фильмах как «Дневник его жены», где исполнил роль писателя Ивана Бунина, «Московская сага», «Отцы и дети» и других.