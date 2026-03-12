Швыдкой назвал режиссера Смирнова классиком отечественного кино

Андрей Смирнов — советский и российский режиссер, сценарист, актер. Он родился в 1941 году в Москве, окончил режиссёрский факультет ВГИКа — учился в мастерской Михаила Ромма. В 1971 году он снял фильм «Белорусский вокзал», который был удостоен Главной премии на I Фестивале современной кинематографии в Карловых Варах в том же году. Как актер он снимался в таких фильмах как «Дневник его жены», где исполнил роль писателя Ивана Бунина, «Московская сага», «Отцы и дети» и других.