В Москве открыли памятную доску Олегу Табакову

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Памятную доску актеру и режиссеру Олегу Табакову открыли в Москве 12 марта. Доску установили у здания Исторической сцены Театра Олега Табакова, сообщил ТАСС руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.
«Очень важно, что в рамках мероприятий по празднованию 70-летия “Современника” особенное внимание театр уделит увековечиванию памяти своих великих создателей, среди которых отдельное место занимает Олег Павлович Табаков. Сегодня его ученики выходят на лучшие сцены страны — играют, ставят спектакли, возглавляют театры и воспитывают уже новое поколение актеров. Продолжается тот живой, честный театр, которому он посвятил свою жизнь», — рассказал Фурсин.
Как уточнили в пресс-службе столичного департамента культуры, памятная доска установлена на фасаде дома на улице Чаплыгина, где располагается историческая сцена Московского театра Олега Табакова. Установка мемориального знака приурочена ко дню памяти Олега Табакова и посвящена основанию им Московского театра-студии. В церемонии открытия приняли участие Владимир Машков, Сергей Безруков и Евгений Миронов.
Олег Табаков родился 7 августа 1935 года в Саратове. Актер театра и кино, режиссер, педагог. Ему присвоено звание народного артиста СССР, он — лауреат Государственных премий СССР и РФ, многочисленных театральных и кинопремий.
Табаков — полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», член Совета по культуре и искусству при президенте России. Он возглавлял два театра — МХТ имени Чехова и Театр под руководством Олега Табакова. Также возглавлял Московскую театральную школу-колледж Олега Табакова для одаренных детей.