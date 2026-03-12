В Москве открыли памятную доску Олегу Табакову

«Очень важно, что в рамках мероприятий по празднованию 70-летия “Современника” особенное внимание театр уделит увековечиванию памяти своих великих создателей, среди которых отдельное место занимает Олег Павлович Табаков. Сегодня его ученики выходят на лучшие сцены страны — играют, ставят спектакли, возглавляют театры и воспитывают уже новое поколение актеров. Продолжается тот живой, честный театр, которому он посвятил свою жизнь», — рассказал Фурсин.