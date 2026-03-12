Звезда «Теста на беременность» показала фигуру в бикини

Звезда «Теста на беременность» Лянка Грыу показала фигуру в бикини. Актриса позировала своему возлюбленному Марселю Симоно возле бассейна. Она поделилась кадрами в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
«Сегодня день релакса. Мы приехали в Будапештские ванны. Они были построены в 1913 году. Они в хорошем состоянии, но есть такой неуловимый флер советского периода. Мы прекрасно провели время. Прекрасный отпуск», — отметила артистка.
