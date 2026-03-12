Ричмонд
Стало известно о невыполненном Шоном Пенном обещании помочь ВСУ

THR: Актер Шон Пенн так и не переплавил «Оскары» на пули для ВСУ
Шон Пенн
Шон ПеннИсточник: Legion-Media.ru

Американский актер Шон Пенн так и не переплавил в пули свои статуэтки «Оскар» для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом стало известно The Hollywood Reporter (THR).

Пенн дважды получал премию «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль»: в 2004 году («Таинственная река») и 2009-м («Харви Милк»).

Как отмечает издание, в 2022 году актер угрожал расплавить статуэтки, если Американская киноакадемия не позволит украинскому лидеру Владимиру Зеленскому произнести речь на церемонии вручения наград. Как уточнял сам Пенн, награду «можно переплавить на пули, которыми они будут стрелять в русских».

«Академия отказала, но Пенн так и не расплавил статуэтки», — сказано в публикации.

Отмечается, что в 2026 году артист вновь номинирован на «Оскар» — за лучшую роль второго плана в фильме «Битва за битвой».

Ранее внешность 65-летнего Шона Пенна раскритиковали на новых фото с молодой возлюбленной.