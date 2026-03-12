Стало известно о невыполненном Шоном Пенном обещании помочь ВСУ

Как отмечает издание, в 2022 году актер угрожал расплавить статуэтки, если Американская киноакадемия не позволит украинскому лидеру Владимиру Зеленскому произнести речь на церемонии вручения наград. Как уточнял сам Пенн, награду «можно переплавить на пули, которыми они будут стрелять в русских».