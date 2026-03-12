Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Чиповская сыграет с Борисовым в премьерном спектакле МХТ им. Чехова «Гамлет»

Премьера спектакля состоится 14 мая
Анна Чиповская на премии «Золотой орел 2026», фото: пресс-служба
Анна Чиповская на премии «Золотой орел 2026», фото: пресс-служба

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Премьера постановки Андрея Гончарова по одноименной пьесе Уильяма Шекспира «Гамлет» запланирована на 14 мая, она пройдет на Основной сцене МХТ имени А. П. Чехова. Кроме Юры Борисова, в спектакле заняты Артем Быстров, Андрей Максимов, Николай Романов, Анна Чиповская, Софья Шидловская, Кузьма Котрелев, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

«В “Гамлете” сыграют Артем Быстров, Андрей Максимов, Николай Романов, Анна Чиповская, Софья Шидловская, Кузьма Котрелев. И Юра Борисов. Премьера — 14 мая, на Основной сцене», — говорит собеседница агентства. Борисов исполнит в спектакле роль Гамлета, информация о других артистах не раскрывается.

Юра Борисов
Юра БорисовИсточник: Legion-Media.ru

В феврале 2026 года в интервью ТАСС заместитель директора МХТ им. Чехова по связям с общественностью Вадим Верник сообщил о том, что коллектив спектакля приступает к репетициям.