Чиповская сыграет с Борисовым в премьерном спектакле МХТ им. Чехова «Гамлет»

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Премьера постановки Андрея Гончарова по одноименной пьесе Уильяма Шекспира «Гамлет» запланирована на 14 мая, она пройдет на Основной сцене МХТ имени А. П. Чехова. Кроме Юры Борисова, в спектакле заняты Артем Быстров, Андрей Максимов, Николай Романов, Анна Чиповская, Софья Шидловская, Кузьма Котрелев, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.
«В “Гамлете” сыграют Артем Быстров, Андрей Максимов, Николай Романов, Анна Чиповская, Софья Шидловская, Кузьма Котрелев. И Юра Борисов. Премьера — 14 мая, на Основной сцене», — говорит собеседница агентства. Борисов исполнит в спектакле роль Гамлета, информация о других артистах не раскрывается.
В феврале 2026 года в интервью ТАСС заместитель директора МХТ им. Чехова по связям с общественностью Вадим Верник сообщил о том, что коллектив спектакля приступает к репетициям.