Таисья Калинина сыграет Соню Ростову в «Войне и мире» Андреасяна: первые фото

Актриса присоединилась к актерскому составу фильма
Таисья Калинина на съемках фильма «Война и мир» / фото: соцсети
Таисья Калинина на съемках фильма «Война и мир» / фото: соцсети

Софью Александровну Ростову в предстоящей экранизации романа «Война и мир» сыграет Таисья Калинина. Об этом известил режиссер фильма Сарик Андреасян, поделившись в личном блоге первыми снимками актрисы в образе толстовской героини.

Таисья Калинина на съемках фильма «Война и мир» / фото: соцсети
Таисья Калинина на съемках фильма «Война и мир» / фото: соцсети

«Прекрасная Таисья Калинина в роли Сони», — написал постановщик.

Андреасян напомнил, что «Соня (Софья Александровна) — добрая, милосердная, жертвенная, порядочная, но эти качества так и не помогли ей обрести счастье».

Таисья Калинина на съемках фильма «Война и мир» / фото: соцсети
Таисья Калинина на съемках фильма «Война и мир» / фото: соцсети

20-летняя Таисья Калинина известна по фильмам «Красная Шапочка», «Обе Две» и «Один маленький ночной секрет», а также по сериалам «Медиатор», «Олдскул», «Папа Миа». Актриса замужем за звездой «Вампиров средней полосы» Тимофеем Кочневым.

Таисья Калинина на съемках фильма «Война и мир» / фото: соцсети
Таисья Калинина на съемках фильма «Война и мир» / фото: соцсети

Ранее стало известно, что Анатоля Курагина в «Войне и мире» сыграет Матвей Лыков, князем Болконским станет Станислав Бондаренко, а роль Наташи Ростовой исполнит Полина Гухман.

Фильм «Война и мир» выйдет в российских кинотеатрах 18 февраля 2027 года.