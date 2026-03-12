Софью Александровну Ростову в предстоящей экранизации романа «Война и мир» сыграет Таисья Калинина. Об этом известил режиссер фильма Сарик Андреасян, поделившись в личном блоге первыми снимками актрисы в образе толстовской героини.
«Прекрасная Таисья Калинина в роли Сони», — написал постановщик.
Андреасян напомнил, что «Соня (Софья Александровна) — добрая, милосердная, жертвенная, порядочная, но эти качества так и не помогли ей обрести счастье».
20-летняя Таисья Калинина известна по фильмам «Красная Шапочка», «Обе Две» и «Один маленький ночной секрет», а также по сериалам «Медиатор», «Олдскул», «Папа Миа». Актриса замужем за звездой «Вампиров средней полосы» Тимофеем Кочневым.
Ранее стало известно, что Анатоля Курагина в «Войне и мире» сыграет Матвей Лыков, князем Болконским станет Станислав Бондаренко, а роль Наташи Ростовой исполнит Полина Гухман.
Фильм «Война и мир» выйдет в российских кинотеатрах 18 февраля 2027 года.