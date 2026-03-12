Алена Хмельницкая посетила премьеру фильма «Жемчуг», в котором по сюжету супружеская пара решается удочерить девочку из детского дома и пытается создать для нее комфортную жизнь.
На красной дорожке актрису спросили, смогла бы она, как и герои картины, взять ребенка из детского дома. По словам Хмельницкой, сейчас она вряд ли решилась бы на такой шаг, но в других жизненных обстоятельствах могла бы об этом задуматься.
«Я бы уже не пошла на этот шаг, но у меня есть близкие друзья, которые это сделали, и я их в этом поддерживаю. Наверное, если бы как-то по-другому сложились обстоятельства в моей жизни, я думаю, что могла бы усыновить. Вообще, я абсолютно боготворю людей, которые это делают», — высказалась артистка.
У Алены Хмельницкой две дочери — 31‑летняя Александра и 15‑летняя Ксения, рожденные в браке с режиссером Тиграном Кеосаяном, с которым она прожила около 20 лет. У актрисы также есть внук и внучка от старшей дочери.
После расставания Хмельницкая и Кеосаян сохранили теплые отношения. Более того, звезда сериала «Самая красивая» подружилась с новой супругой режиссера Маргаритой Симоньян.
Тигран Кеосаян ушел из жизни в конце сентября 2025 года. Ему было 59 лет. На прощании с артистом Хмельницкая поддержала Симоньян. Позже она трогательно почтила память бывшего мужа и поделилась их совместными архивными кадрами.