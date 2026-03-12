Фильм про СВО «Малыш» собрал 100 млн рублей в прокате на 15-й день со дня релиза

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Кассовые сборы военной драмы «Малыш» режиссера Андрея Симонова превысили 100 млн рублей на 15-й день в российском прокате. Об этом свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.
Общие сборы по состоянию на 12 марта составили 100 225 841 рублей, указано на сайте ЕАИС. Фильм вышел в российский прокат 26 февраля и заработал в стартовый день более 4 млн рублей.
Военная драма «Малыш» рассказывает историю аполитичного рэпера из Донецка, который идет добровольцем в Мариуполь, чтобы вытащить из осажденного города свою мать.
Главную роль Малыша исполнил Глеб Калюжный, который сразу после съемок отправился на срочную службу в армию. Роль матери сыграла Полина Агуреева.
Производством занимались кинокомпании «Бибиджи» «Грифон» при поддержке Фонда кино, Первого канала и контент-студии «Юг. Кино». Съемки картины проходили в Донецке, Мариуполе и Крыму.