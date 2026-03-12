Звезда «Сладкой жизни» снялась в купальнике под душем

Звезда сериала «Сладкая жизнь» Мария Шумакова снялась в купальнике. Актриса позировала в ярком монокини под тропическим душем и опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
«По стопам Алана Чумака. Заряжаю воду на счастье, деньги, мужа счастливого! Подставляйте трехлитровые банки к экранам телевизоров», — отшутилась артистка.
Знаменитость отдыхает за границей с родителями, мужем и ребенком.
Ранее Мария Шумакова призналась, что сидит на шее у мужа.