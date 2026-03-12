Ричмонд
Netflix хочет зарегистрировать в России два товарных знака Stranger Things

РИА Новости: Netflix хочет зарегистрировать в РФ товарные знаки Stranger Things
Очень странные дела
Очень странные дела

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Американский стриминговый сервис Netflix хочет зарегистрировать в России два товарных знака Stranger Things, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.

Согласно документам, заявки поступили в ведомство в марте текущего года. В качестве заявителя указана компания «Нетфликс Студиос».

В случае успешной регистрации товарных знаков Stranger Things компания сможет продавать в России аксессуары для мобильных телефонов, компьютеров и другой техники, печатную и канцелярскую продукцию, одежду, обувь, украшения, видеоигры, а также оказывать развлекательные услуги.

Netflix — американский стриминговый сервис на базе подписки, который позволяет пользователям смотреть телепередачи и фильмы на устройствах, подключенных к интернету. Ранее Netflix вслед за рядом других западных компаний решил приостановить работу в России из-за ситуации вокруг Украины.