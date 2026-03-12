Ричмонд
«Гордость и предубеждение» на экране: самые известные экранизации романа Джейн Остин

Роман «Гордость и предубеждение» — одна из самых экранизируемых историй в мировой литературе. За десятилетия на экране появилось множество версий произведения Джейн Остин — от телеспектаклей до масштабных фильмов
Мария Владимирова
Автор Кино Mail
Кадр из сериала «Гордость и предубеждение»
Кадр из сериала «Гордость и предубеждение»

У романа Джейн Остин «Гордость и предубеждение» удивительная судьба. Книгу, написанную в начале XIX века, экранизировали десятки раз и в разных странах, сюжет стал источником для других произведений. В том же «Дневнике Бриджит Джонс» использовали эту линию и даже не стали менять имя одного из главных героев — мистера Дарси. А в 2016 году зрители увидели комедийный боевик «Гордость и предубеждение и зомби».

Самая первая экранизация вышла аж в 1938 году, это была очень сокращенная версия романа, актеры играли перед камерой в прямом эфире, и этой записи, к сожалению, не сохранилось. Поэтому в статье расскажем о других пяти киноверсиях романа Остин, чем они примечательны. 

1940 год: голливудский лоск и Лоуренс Оливье

Кадр из фильма «Гордость и предубеждение» (1940)
Кадр из фильма «Гордость и предубеждение» (1940)

Первой полнометражной картиной стала версия голливудской студии Metro-Goldwyn-Mayer (MGM). Перед режиссером, будущим лауреатом «Оскара» Робертом Леонардом стояла непростая задача: превзойти успех «Унесенных ветром», вышедших годом ранее. Поэтому сюжет перенесли в 1830-е годы, сменив сдержанные платья в стиле ампир на пышные. Увы, это не помогло — фильм значительно проигрывает истории о Скарлетт. Впрочем, неочевидная связь все же есть: в этой версии мистера Дарси сыграл Лоуренс Оливье, супруг «эталонной» Скарлетт Вивьен Ли. 

Кстати, сама Ли тоже пробовалась на главную роль в фильме «Гордость и предубеждение», но не получила ее. Зато мистер Дарси в исполнении Оливье — этот высокомерный, самоуверенный аристократ — стал ориентиром для всех последующих экранизаций. Фильм получил «Оскар» за лучшую работу художника-постановщика.

1967 год: первая сохранившаяся классика от BBC

Кадр из сериала «Гордость и предубеждение» (1967)
Кадр из сериала «Гордость и предубеждение» (1967)

Шестисерийная телепостановка BBC, дожившая до наших дней — более ранние шли в прямом эфире, без записи. Главные роли убедительно исполнили Селия Баннерман и Льюис Фаэндер, зрители поверили в химию между ними. Режиссер Джоан Крафт, которая ранее уже ставила несколько произведений английской классики, бережно отнеслась к материалу — одежда, обстановка соответствует духу оригинала. Но по некоторым деталям все же можно угадать время съемок: у Лиззи — высокий начес в стиле «Бабетта», а прическа Дарси —  как у рок-музыканта. Экранизация в основном вызвала положительную реакцию зрителей. 

1980 год: верность тексту и театральная статичность

Кадр из сериала «Гордость и предубеждение» (1980)
Кадр из сериала «Гордость и предубеждение» (1980)

После вполне удачной экранизации Джоан Крафт, BBC вновь замахнулась на роман Остин, сценарий постарались сохранить максимально близким к оригинальному тексту. Но пять серий, снятых статичной камерой, почти без натурных съемок, превратили эту версию в растянутый телеспектакль. Главные роли исполнили Элизабет Гарви, которая стала известна именно благодаря сериалу, и Дэвид Ринтул. Впрочем, его мистер Дарси вышел картонным.   

1995 год: образцовый Дарси — Колин Ферт

Кадр из сериала «Гордость и предубеждение» (1995)
Кадр из сериала «Гордость и предубеждение» (1995)Источник: Legion-Media.ru

Шестисерийная экранизация пока лидирует в рейтинге одобрения поклонниками Остин. Режиссер Саймон Лэнгтон «впустил воздух» в кадр в прямом смысле — герои гуляют по паркам и холмам. Роль Элизабет Беннет сыграла Дженнифер Эль, за нее она получила премию BAFTA. Но главной звездой фильма стал Колин Ферт. Его мистер Дарси получился эталонным, превзошел даже описанного в романе. Сцена, в которой купается в озере в белой рубашке, вписана золотыми буквами в историю британского телевидения. Кстати, именно этот эпизод вдохновил писательницу Хелен Филдинг на роман про Бриджит Джонс. 

2005 год: кинопоэзия Джо Райта

Кадр из фильма «Гордость и предубеждение» (2005)
Кадр из фильма «Гордость и предубеждение» (2005)

Это второй полнометражный фильм на основе романа Джейн Остин, а не сериал. Интересно, что режиссер Джо Райт не читал книгу и не смотрел другие постановки, желая сохранить оригинальный взгляд. И в чем-то это ему удалось. Создатели перенесли сюжет из первого десятилетия XIX века в конец XVIII. Одна из причин — нелюбовь Райта к платьям в стиле ампир. Также он утверждал, что хотел разрушить телевизионный стереотип о стерильном мире Англии времен Остин, поэтому герои ходят в грязных платьях, а быт Беннетов приближен к деревенскому.

Элизабет Беннет сыграла Кира Найтли. Ее героиня получилась дерзкой и живой, хотя основательная часть поклонников романа считают, что образ Найтли никак не соответствует тому времени. Для исполнителя роли мистера Дарси режиссер пригласил малоизвестного Мэттью Макфэдьена, перед которым стояла очень непростая задача — не повторять Колина Ферта. В результате его герой получился больше меланхоличным и одиноким, чем гордым. 

Фильм хорошо показал себя в прокате, получил четыре номинации на премию «Оскар», в том числе «Лучшая женская роль», и премию BAFTA за лучший дебют режиссера. 

2026 год: новая интерпретация классики

Кадр из сериала «Гордость и предубеждение» (2026)
Кадр из сериала «Гордость и предубеждение» (2026)

В 2026 году роман вновь получил экранное воплощение — на этот раз в формате сериала. Создатели проекта попытались совместить уважение к оригинальному тексту Джейн Остин с более современным ритмом повествования и визуальным стилем. В отличие от камерной версии 1980 года и кинематографической поэзии фильма Джо Райта, новая адаптация делает ставку на психологию персонажей и более подробное раскрытие отношений внутри семьи Беннет.

Главную роль Элизабет Беннет исполнила Эмма Коррин, известная по сериалу «Корона», а мистера Дарси сыграл Джек Лауден. Роль миссис Беннет досталась оскароносной Оливии Колман