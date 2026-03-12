Это второй полнометражный фильм на основе романа Джейн Остин, а не сериал. Интересно, что режиссер Джо Райт не читал книгу и не смотрел другие постановки, желая сохранить оригинальный взгляд. И в чем-то это ему удалось. Создатели перенесли сюжет из первого десятилетия XIX века в конец XVIII. Одна из причин — нелюбовь Райта к платьям в стиле ампир. Также он утверждал, что хотел разрушить телевизионный стереотип о стерильном мире Англии времен Остин, поэтому герои ходят в грязных платьях, а быт Беннетов приближен к деревенскому.