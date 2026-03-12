Госфильмофонд РФ отреставрирует два фильма 1913 года к юбилею Екатерины II

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Госфильмофонд России в течение 2029 года отреставрирует два фильма 1913 года («Воцарение Дома Романовых» и «Трехсотлетие царствования Дома Романовых») и один — 1953-го («Адмирал Ушаков»). Показы лент пройдут в Донецке, Луганске, Мариуполе, Мелитополе и Бердянске, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в Max.