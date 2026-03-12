Госфильмофонд РФ отреставрирует два фильма 1913 года к юбилею Екатерины II

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Госфильмофонд России в течение 2029 года отреставрирует два фильма 1913 года («Воцарение Дома Романовых» и «Трехсотлетие царствования Дома Романовых») и один — 1953-го («Адмирал Ушаков»). Показы лент пройдут в Донецке, Луганске, Мариуполе, Мелитополе и Бердянске, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в Max.
Событие станет частью программы празднования 300-летия со дня рождения императрицы, которое отметят в России в 2029 году.
«Приняла участие в заседании оргкомитета по празднованию 300-летия со дня рождения Екатерины II. Встречу провели вице-премьер правительства [РФ] Татьяна Голикова и председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. В течение 2029 года Госфильмофонд России отреставрирует фильмы “Воцарение Дома Романовых”, “Трехсотлетие царствования Дома Романовых” (1613−1913), “Адмирал Ушаков” и организует их показы в Донецке, Луганске, Мариуполе, Мелитополе и Бердянске», — написала Любимова.
Министр добавила, что в рамках празднования также пройдут международные форумы, конкурсы, циклы лекций, научно-просветительские программы, концерты, спектакли, выставки, экскурсии, конференции и круглые столы. К проведению планируются мероприятия в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, Краснодарском и Ставропольском краях, Владимирской, Московской, Свердловской, Самарской и Тульской областях, Республиках Бурятия и Крым, Луганской и Донецкой Народных Республиках.
«По линии Минкультуры России запланированы юбилейные мероприятия в Государственном Эрмитаже, Государственном Русском музее, Государственном музее-заповеднике “Петергоф”, Государственном историческом музее, Научно-исследовательском музее при Российской академии художеств, Всероссийском музее А. С. Пушкина, Российской национальной библиотеке, Российской государственной библиотеке и других наших учреждениях», — заключила глава ведомства.