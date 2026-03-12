Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Домогаров: российскому телевидению сложно конкурировать с интернет-платформами

Молодежь уходит в онлайн из-за более понятного и близкого им языка, считает народный артист
Александр Домогаров
Александр ДомогаровИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Российскому телевидению становится все сложнее конкурировать с интернет-платформами за внимание молодежи, которая уходит в онлайн из-за более понятного и близкого им языка. Таким мнением в беседе с ТАСС поделился народный артист России Александр Домогаров.

«[Телевидению] с интернет-платформами, мне кажется, достаточно сложно конкурировать. Молодежь “сидит” там, это им ближе, там разговаривают на их языке, там поднимаются понятные им проблемы, темы, там у них свои герои. Это время, которое диктует свои законы», — считает собеседник агентства.

Александр Домогаров
Александр ДомогаровИсточник: Legion-Media.ru

Однако, по его мнению, телевидение никогда не умрет, на нем есть конкуренция среди хороших программ, и «пены» там меньше, чем на «стриминговых сервисах». «Телевидение в любой стране мира — это огромная политическая и пропагандистская машина, которая должна работать на государство, поддерживать то направление, которое иногда необходимо донести до населения страны. Нравится это кому-либо или нет», — замечает Домогаров.

По словам актера, сегодня в отечественной телеиндустрии работают умные и одаренные люди, которые годами создают уникальные программы, достойные золотого фонда российского ТВ.