Домогаров: российскому телевидению сложно конкурировать с интернет-платформами

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Российскому телевидению становится все сложнее конкурировать с интернет-платформами за внимание молодежи, которая уходит в онлайн из-за более понятного и близкого им языка. Таким мнением в беседе с ТАСС поделился народный артист России Александр Домогаров.
«[Телевидению] с интернет-платформами, мне кажется, достаточно сложно конкурировать. Молодежь “сидит” там, это им ближе, там разговаривают на их языке, там поднимаются понятные им проблемы, темы, там у них свои герои. Это время, которое диктует свои законы», — считает собеседник агентства.
Однако, по его мнению, телевидение никогда не умрет, на нем есть конкуренция среди хороших программ, и «пены» там меньше, чем на «стриминговых сервисах». «Телевидение в любой стране мира — это огромная политическая и пропагандистская машина, которая должна работать на государство, поддерживать то направление, которое иногда необходимо донести до населения страны. Нравится это кому-либо или нет», — замечает Домогаров.
По словам актера, сегодня в отечественной телеиндустрии работают умные и одаренные люди, которые годами создают уникальные программы, достойные золотого фонда российского ТВ.