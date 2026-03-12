Домогаров: российскому телевидению сложно конкурировать с интернет-платформами

Однако, по его мнению, телевидение никогда не умрет, на нем есть конкуренция среди хороших программ, и «пены» там меньше, чем на «стриминговых сервисах». «Телевидение в любой стране мира — это огромная политическая и пропагандистская машина, которая должна работать на государство, поддерживать то направление, которое иногда необходимо донести до населения страны. Нравится это кому-либо или нет», — замечает Домогаров.