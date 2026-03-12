Ричмонд
Харви Вайнштейн раскрыл детали своей жизни в тюрьме на острове Райкерс

Продюсер назвал условия, в которых отбывает наказание, адом
Харви Вайнштейн
Харви ВайнштейнИсточник: Rex / Fotodom.ru

Голливудский кинопродюсер Харви Вайнштейн рассказал о своей жизни в тюрьме на острове Райкес, где отбывает наказание за сексуальные преступления. Как пишет издание News Nation, Вайнштейн общается там только с охранниками и медсестрами.

«В моем блоке никакого общения нет. Потому что это Райкерс-Айленд, и это ад», — добавил продюсер.

Кроме того, артист отметил, что на Райкерсе его качество жизни стало намного хуже, чем было в государственных тюрьмах Венде и Мохок.

Харви Вайнштейн
Харви ВайнштейнИсточник: Legion-Media.ru

«Я вставал утром, завтракал, видел друзей, разговаривал с людьми. Мы все вместе смотрели телевизор», — вспоминает заключенный пребывание в государственных тюрьмах.

Бывший медиамагнат добавил, что он «умолял» перевести его в тюрьму штата, но прокуратура отказала в просьбе, потому что хочет «присматривать» за ним.

Ранее Харви Вайнштейн ответил на обвинения в домогательствах к супруге Брэда Питта Гвинет Пэлтроу.