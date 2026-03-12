Внешность 63-летней звезды «Офиса» на обложке журнала удивила фанатов

Поклонники восхитились моложавой внешностью звезды популярного телесериала «Офис» и принялись обсуждать ее в комментариях под постом: «Какой естественный шарм», «По шкале от одного до десяти он все одиннадцать», «Стив выглядит очень круто!», «Красавчик», «Он выглядит безупречно», «Честно говоря, это самая лучшая съемка для глянца, которую я когда-либо видел».