Внешность 63-летней звезды «Офиса» на обложке журнала удивила фанатов

Стив Карелл попал на обложку журнала L'Officiel Hommes

Американский актер и комик Стив Карелл попал на обложку журнала L'Officiel Hommes и удивил фанатов внешностью. Фото и комментарии появились в соцсети глянцевого издания.

Стив Карелл, фото: соцсети
Стив Карелл, фото: соцсети

63-летний артист был запечатлен в костюме песочного цвета, состоящем из классических брюк и пиджака. Кроме того, он позировал в футболке соответствующего тона и с часами.

Стив Карелл, фото: соцсети
Стив Карелл, фото: соцсети

Поклонники восхитились моложавой внешностью звезды популярного телесериала «Офис» и принялись обсуждать ее в комментариях под постом: «Какой естественный шарм», «По шкале от одного до десяти он все одиннадцать», «Стив выглядит очень круто!», «Красавчик», «Он выглядит безупречно», «Честно говоря, это самая лучшая съемка для глянца, которую я когда-либо видел».