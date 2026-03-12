После того как Аннушка и Гвидон исчезли, Салтан долгое время живет в тоске и переживает из-за утраты жены и сына. Он не подозревает, что они выжили, и все это время продолжает править государством с тяжелым сердцем. В финале фильма царь, наконец, встречается с Гвидоном и Аннушкой, и его тоска сменяется радостью, когда семья воссоединяется.